Riso al forno con melanzane e zucchine

cosacucino.myblog

: Riso al forno con verdure gratinato - arteincucina : Riso al forno con verdure gratinato - AlessiaNigro1 : @horsdelavie Io adoro mangiare gli anelletti al forno a mare ** é una cosa molto frequente in Sicilia. Altrimenti p… - ElGanspo : RT @cristinamarras2: RISO AL FORNO CON SPINACI BUONISSIMO E FILANTE -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)alconIngredienti per 4 persone150 gr di; una melanzana; 2; tanto basilico fresco; una cipolla rossa ; 800 gr pomodori pelati; olio EVO q.b. ; burro q.b.; formaggio grattugiato q.b.; 250 gr di Galbanino ( o altro formaggio a pasta filata tipo Asiago, Fontina, ecc.)Preparazione Cucinate ilal dente. Scolatelo e conditelo con 3 cucchiai di olio in cui avrete frullato una decina di foglie di basilico.Lavate le verdure ed eliminate le parti non commestibili. In una padella mettete lee la melanzana tagliate a cubetti, i pelati spezzettati, la cipolla tritata, 3 cucchiai di olio e qualche foglia di basilico. Lasciate cuocere per una mezzoretta circa o comunque fino a cottura delle verdure. Salate secondo i vostri gusti. Se necessario aggiungete 1/2 bicchiere di acqua.Tagliate il Galbanino a cubetti.In una ...