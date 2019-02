Restitution day | Di Maio | “Ridati 100 milioni di euro negli ultimi anni Entro aprile

ilfattoquotidiano

: Restitution day, Di Maio: “Tagliati due milioni agli stipendi dei parlamentari M5s, li mettiamo tutti in dotazione… - petergomezblog : Restitution day, Di Maio: “Tagliati due milioni agli stipendi dei parlamentari M5s, li mettiamo tutti in dotazione… - GianlucaVasto : Restitution Day, due milioni di euro per le popolazioni alluvionate - Affaritaliani : M5s, Restitution Day 2 mln a Protezione Civile -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) I duedirestituiti dai parlamentari M5s finiranno alla Protezione civile, per interventi nelle tre regioni colpite da alluvioni o dal sisma, ovvero Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. A rivendicarlo, nel corso del primoDay della legislatura, il capo politico del M5s e vicepremier Luigi Di: “Manteniamo un’altra promessa con gli italiani, in tutto sono 100direstituiti dal Movimento 5 Stelle allo Stato in questi”, ha aggiunto. Per poi rilanciare sul taglio agli stipendi di onorevoli e senatori di tutto il Parlamento: “Fondamentale che peralmeno il Senato approvi il taglio. La prossima settimana presenteremo la proposta di legge per il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari con il dimezzamento dell’indennità. Questo è un obiettivo che ci diamo come forza politica e come governo”. “il 2019” il taglio di 345 ...