Regno Unito | boom di ricerche di case in Italia

S P : con No-Deal Brexit probabile peggioramento outlook del Regno Unito : 'Una Brexit No-Deal potrebbe portare a revisioni negative dei nostri outlook sui rating laddove un'economia del Regno Unito più debole potrebbe portare a rischi di credito e a downgrade laddove le interruzioni commerciali sono più immediate e materiali': lo ha dichiarato l'agenzia di rating ...

Con hard Brexit Regno Unito potrebbe affrontare emergenza rifiuti - Guardian - : Le autorità britanniche dovranno affrontare un'emergenza rifiuti in caso di uscita dall'Unione Europea senza un accordo. Lo sostiene il Guardian basandosi su documenti ufficiali visionati dai ...

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Guaidó come Presidente del Venezuela : ..."Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica ...

Settore costruzioni Regno Unito prosegue il suo trend negativo : La notizia del fine settimana per cui Nissan non produrrà più il suo nuovo modello SUV X-Trail nello stabilimento di Sunderland, ha inevitabilmente innalzato la temperatura politica tra le varie fazioni pro e anti-Brexit. È certamente vero che l'incertezza della Brexit probabilmente avrà contribuito alla decisione di cambiare stabilimento, tuttavia è anche vero che il ...

Nissan teme la Brexit e non investirà più nel Regno Unito : In questo scenario il Regno Unito deve quindi sbrigarsi a decidere cosa fare del proprio futuro e soprattutto se e come uscire dall'Ue, per non compromettere gravemente la sua intera economia.

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Brexit - Nissan cancella gli investimenti nel Regno Unito : La Brexit continua a far paura ai colossi del business. Dopo l'annuncio di trasferimento di Sony, Toshiba e Dyson, ora anche la giapponese Nissan è pronta a lasciare il Regno Unito.La casa automobilistica sta cancellando i piani per costruire il suv X-Trail nel suo stabilimento nel nord-est dell'Inghilterra nonostante le assicurazioni della Brexit da parte del governo inglese."Abbiamo preso questa decisione per ragioni di affari. La continua ...

Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...