Reddito | Il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre Di Maio attacca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV delinternazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il rapporto Fmi traccia anche un primo bilancio delle misure adottate dal governo M5s-Lega, a partire daldi cittadinanza che è un passo nella giusta direzione ma prevede benefit “molto alti”, soprattutto “al Sud dove il costo della vita è più basso”: questo fa sì che rischi di essere un “disincentivo al lavoro“. Una valutazione, quella suldi cittadinanza, che però non è piaciuta al vicepremier Luigi Di ...