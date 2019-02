Reddito di cittadinanza | tecnici Senato | platea rischia di essere sottostimata

Fmi : «Reddito di cittadinanza è disincentivo al lavoro». E Di Maio : «Hanno affamato i popoli» : ... impatti complessivamente contenuti dagli attuali fronti di instabilità geo-politica, Brexit, crisi politica in Venezuela,, oltre che l'ordinata normalizzazione delle politiche monetarie nelle ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme tragico dell'Fmi sull'Italia : "Rischio contagio" : Suona un nuovo allarme recessione per l'economia italiana. Dopo il taglio delle stime sul Pil della Banca d'Italia e la certificazione della recessione tecnica da parte dell'Istat, arriva la riduzione sulle previsioni di crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione europea

Reddito di Cittadinanza - online il sito per inviare la domanda dal 6 marzo : Reddito di Cittadinanza, finalmente si parte. In data 4 febbraio 2019 il governo ha inaugurato il sito destinato all'invio delle domande di accesso al Reddito di Cittadinanza che potranno essere inoltrate a partire dal prossimo 6 marzo. Il sito è raggiungibile all'indirizzo internet RedditodiCittadinanza.gov.it. Reddito di Cittadinanza, i requisiti Per poter avere accesso al Reddito di Cittadinanza occorre essere in possesso dei seguenti ...

Fmi : l’Italia tagli le tasse sul lavoro. Bocciati Reddito di cittadinanza e quota 100 : Meno tasse sul lavoro. Riforme strutturali per rilanciare la produttività. Nuove liberalizzazioni. Attenzione alla sostenibilità del debito pubblico che resta attorno al 131% del Pil, il secondo più alto in Europa. Queste le raccomandazioni del Fondo monetario nel suo Rapporto annuale sull’Italia...

Fmi : «Dall'Italia rischio contagio globale». Allarme su Reddito cittadinanza : «Disincentivo al lavoro» : Non solo il fantasma della recessione, ma anche rischio contagio globale dovuto alla situazione italiana. È quanto si legge nello staff report per l'Article IV del Fmi sull'Italia,...

Deianira Marzano a Pomeriggio 5 : «Ho chiesto il Reddito di Cittadinanza per i miei tre figli» : «Dopo 8 anni di matrimonio ho concluso la relazione con un uomo che non era all’altezza di essere un buon padre e un buon marito», l’influencer Deianira Marzano inizia così a raccontare la sua storia durante il programma Pomeriggio 5. Madre di tre figli, ha lasciato un marito violento che la offendeva verbalmente dopo averlo anche denunciato. «Poi – continua – è andato in Spagna e da allora non lo abbiamo visto e non ha ...

Reddito cittadinanza - Cremaschi : “Il soggetto è di Di Maio ma la sceneggiatura è di Salvini. Si vede la mano della Lega” : “Reddito di cittadinanza? L’idea di fondo mi convince. Noi di Potere al Popolo siamo dalla parte del Reddito di cittadinanza, non certo dalla parte del Pd e di Confindustria, secondo cui si buttano i soldi. Critichiamo, però, come viene fatta questa misura e non il principio che si debbano dare soldi ai poveri e ai disoccupati”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Reddito di cittadinanza - il manuale che spiega come avere l'assegno : Requisiti, adempimenti e importi: l'INPS ha realizzato una guida rivolta ai potenziali beneficiari di Reddito e pensione di...