Reddito di cittadinanza | il manuale che spiega come avere l' assegno

Tutti i dubbi sul Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza , il provvedimento sul quale il Movimento 5 stelle ha puntato buona parte della campagna elettorale rischia di spingere le persone a non cercare un lavoro ed essere versato ...

Presentata l'RDC Card - il bancomat per il Reddito di cittadinanza : Lunedì 4 febbraio è stato messo online il sito del reddito di cittadinanza, un portale attraverso cui gli aventi diritto potranno inoltrare la richiesta, a partire dal 6 marzo 2019, per il sussidio. Come annunciato nei giorni precedenti da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, primo fra tutti il leader pentastellato Luigi Di Maio, la misura partirà dal 1 aprile 2019, ma tramite il sito si potranno già da ora ricevere tutte le informazioni ...

Reddito di cittadinanza - quando si somma ad altre agevolazioni e quando viene tagliato : Il Reddito di cittadinanza, per alcuni beneficiari, si affiancherà ad altre misure attualmente in vigore: sostegni alla maternità, agevolazioni per la famiglia e per i pensionati, sostegno per chi è disoccupato. Il Sole 24 Ore ha cercato di spiegare in quali casi il Reddito si sommerà alla misura già esistente e in quali casi, invece, il suo importo verrà tagliato per fondersi con un'altra forma di sostegno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : ce lo chiede l’Europa! : di Christian di Feo, M5s Ricordate le lacrime di Elsa Fornero con le quali ha decretato il futuro (in negativo) per milioni di lavoratori? Ricordate la parola “sacrificio” interrotta dai suoi singhiozzi? Ricordate lo slogan “ce lo chiede l’Europa”? Bene. Ieri si è tenuta la presentazione del Reddito di cittadinanza esattamente su quella falsariga. Solo che al posto di un pianto c’era un sorriso. Al posto di un sacrificio c’è ...

Tutti contro il Reddito di cittadinanza : Il governo gialloverde, però, non si aspettava forse anche le punzecchiature del reddito di cittadinanza da parte del mondo della solidarietà, a corredo di una giornata di audizioni sul decretone non ...

Reddito e pensione di cittadinanza : online il Manuale Inps. Le istruzioni : Dopo la presentazione in pompa magna del sito web e della Carta Postepay del Reddito di cittadinanza 2019, arriva anche il Manuale d’uso firmato Inps, con tutte le istruzioni per accedere alla nuova prestazione di inclusione sociale e lavorativa targata 5 stelle. È lo stesso Ente a pubblicare sul suo portale, nella sezione informativa, l’avviso e il Manuale in Pdf, pronto per essere sfogliato e consultato, in attesa del debutto ufficiale del ...

Con il Reddito di cittadinanza 400 mila giovani scoraggiati a lavorare : Giuseppe Pisauro, presidente dell'Upb, l'Authority che vigila sui conti pubblici, lo definisce 'effetto spiazzamento'. La domanda, del resto, è abbastanza banale. Cosa faranno le persone i cui ...

Reddito cittadinanza - Bersani : “Ci sono troppi paletti”. Scanzi : “Critiche di Landini e Calenda sono surreali” : Confronto sul Reddito di cittadinanza a Otto e Mezzo (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, e i giornalisti Andrea Scanzi e Paolo Mieli. La firma de Il Fatto Quotidiano concorda con le perplessità di Bersani e aggiunge: “Posso capire che il Reddito di cittadinanza non piaccia alla destra. Giorgia Meloni addirittura che Di Maio ha un’impostazione che gli ricorda il peggiore partito comunista di Berlinguer. Ci sta che non le ...

6 cose sul Reddito di cittadinanza che tutti dovrebbero sapere : Dopo la partenza del sito ufficiale sul reddito di cittadinanza con le informazioni sul provvedimento e la presentazione della Card ad opera del Ministro Di Maio è possibile evidenziare diversi punti di attenzione. La misura potrebbe disincentivare la ricerca del lavoro (al sud offre un importo superiore a quello che guadagna il 45% dei dipendenti privati), presenta dubbi profili di equità perché molto concentrata sulle famiglie con un solo ...

Reddito di cittadinanza - quando si possono sommare altre agevolazioni e quando no : Il Reddito di cittadinanza non viaggia da solo. La nuova misura di contrasto alla povertà si affianca ad altri aiuti in vigore, confermati per il 2019, che contano già milioni di beneficiari. Sono questi ultimi a interrogarsi - insieme ai responsabili dei Caf, inondati di richieste sul punto - se l’accesso al nuovo beneficio faccia decadere o meno gli altri bonus, assegni e agevolazioni ai quali si ha diritto...

Il Reddito di cittadinanza può diventare una misura permanente? : (foto: Massimo Di Vita/Getty Images) Circa due settimane dopo essere stato approvato sotto forma di decreto, una settimana dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il reddito di cittadinanza assume la sua forma con una presentazione in stile jobsiano con tanto di teca magica contenente la prima tessera per l’erogazione, scoperchiata da un raggiante Luigi Di Maio. A partire dal 6 marzo sarà possibile inviare la domanda per ...

Come cambia il Reddito di cittadinanza tra palco e realtà : Roma. Le osservazioni raccolte in Senato negli ultimi due giorni di audizioni sul reddito di cittadinanza hanno confermato ciò che in molti già sospettavano: la misura è limitata, complicata e per alcuni versi persino potenzialmente dannosa. Questa volta per il governo sarà difficile negare tutte le

Consulenti lavoro : "Per ogni operatore cpi 506 potenziali beneficiari Reddito cittadinanza" : Roma, 5 feb. (Labitalia) - ogni operatore del centri per l'impiego dovrà prendere in carico 506 p[...]

I sindacati lanciano l'allarme : "Il Reddito di Cittadinanza può innescare guerra tra poveri" : I sindacati CGIL, CISL e UIL sono stati ascoltati in audizione sul "decretone" con le misure del Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e hanno espresso un parere per nulla positivo riguardo queste due iniziative del governo che, invece, sono molto attese dai cittadini. In particolare, secondo i sindacati, si rischia di innescare una vera e propria guerra tra poveri.Prima di tutto, potrebbe crearsi una accesa concorrenza tra nuovi e vecchi ...