Quota 100 | Bongiorno | Al lavoro per velocizzare assunzioni nei Comuni

Pensioni Quota 100 - ecco le province che presentano più richieste : L’Aquila prima - Milano settantesima : Se si guarda la cartina della Penisola, che la società Gpf ha costruito sulla base dei dati forniti il 4 febbraio dall’Inps (numero delle domande presentate in ogni provincia per quota 100) salta all’occhio, ad esempio, che le province della Sicilia occupano le primissime posizioni. Quelle del Nord, tra cui Milano e Torino sono in coda nelle richieste (rispettivamente settantesima e 87esima)...

La Quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne - i sindacati contro la misura : Fin dalla prima bozza di quota 100, intorno alla misura si erano evidenziati i problemi che avrebbero avuto molti lavoratori a centrare i 38 anni di contributi minimi richiesti dal nuovo canale di uscita. Una soglia troppo alta di contribuzione che è quella definitivamente inserita nella misura adesso che è entrata in vigore e che di fatto rischia di lasciare fuori dalla platea di potenziali nuovi pensionati quotisti, molti soggetti. Si tratta ...

Pensioni - scuola : con Quota 100 potrebbero aumentare trasferimenti e supplenze : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto Quota 100, che introduce, tra le nuove misure approvate dal nuovo Governo, l’anticipo del diritto di pensione rivolto a chi ha i contributi e l’età per accedere alla nuova forma previdenziale. Ricordiamo che Quota 100 fa riferimento ai lavoratori i quali, sommando almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, arrivano alla Quota richiesta. Quota 100: speranza ...

Pensioni : Coldiretti - almeno 4 mila i padovani coinvolti in Quota 100 : Padova, 6 feb. (AdnKronos) - "quota 100, ci siamo. I lavoratori che ritengono di avere i requisiti per la pensione si sono presentati a decine agli sportelli per ottenere informazioni e inoltrare le prime domande. Si stima che nella nostra provincia possano essere circa 4.000 i cittadini che potrebb

Pensioni - Tito Boeri : 'Il costo di Quota 100 sulle generazioni future' : "Il grosso del costo della Quota 100 graverà sulle generazioni future", a spiegarlo è il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri non proprio soddisfatto dell'entrata in vigore del meccanismo ideato dal segretario federale della Lega Matteo Salvini e varata alcune settimane fa dal Governo Conte. A margine dell'audizione in Commissione Lavoro al Senato, infatti, l'economista ha spiegato che il debito potrebbe ...

Pensioni : la Quota 100 tocca le 22000 pratiche - in Senato superate le pregiudiziali : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 febbraio 2019 vedono ancora una volta protagonista la Quota 100. L'Inps ha infatti comunicato i nuovi dati sulle domande ricevute, evidenziando che queste ultime hanno rasentato le 22mila unità. Nel frattempo dai sindacati si sottolineano le potenzialità della misura per rimettere in moto il turn over generazionale sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Mentre nella discussione del ...

La Quota 100 convince tutti : anche Cesare Damiano a favore della misura - ma va allargata : Quando si parla di pensioni difficile non si tiri in ballo Cesare Damiano, ex sindacalista, ex ministro ed ex presidente della commissione Lavoro della Camera. A lui è addebitabile una delle più famose proposte di riforma del sistema successive alla legge Fornero, quella del DL 857. Commentando i dati dell’Inps e del quotidiano il Sole 24 Ore, che fino a ieri davano per presentate già 22mila domande di quota 100, Cesare Damiano si è detto ...

Con la Quota 100 si svuoteranno le graduatorie : L’elevato numero di domande di pensionamento anticipato presentate dai docenti, grazie anche alla novità di quota 100, metterà in moto un meccanismo virtuoso che contribuirà a rinnovare profondamente gli organici del personale scolastico. Sulla massiccia adesione alla quota 100 arrivano conferme anche da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Lo stesso Presidente della VII Commissione cultura alla Camera, Luigi Gallo, ...

Quota 100 scuola : domande entro il 28 febbraio : come fare : Pochi giorni fa l’Inps aveva presentato le modalità di presentazione domande di Quota 100 per i lavoratori privati italiani, mentre da ieri 4 febbraio è possibile presentare domanda di adesione A Quota 100 scuola, per tutto il personale che lavora nelle Istituzioni scolastiche italiane. È infatti online sul sito del Ministero dell’Istruzione la circolare di attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, per la cosiddetta “Quota 100” e tutte ...

Pensioni ultime notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Pensione anticipata - Quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla : Pensione anticipata, Quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla Quota 100 e Pensione senza tasse: Come funziona Gli assegni pensionistici, Come gli stipendi, sono soggetti al pagamento dell’Irpef. Infatti, per conoscere la differenza tra quanto si percepisce al lordo e al netto bisogna calcolare proprio la tassa sul reddito delle persone fisiche. Esso cambia a seconda di quanto si guadagna: fino a 15mila euro aliQuota al 23%, del ...

Mettere in sicurezza “Quota100” e vediamo cosa fare di questo governo - lo sfogo di Salvini : governo sempre più spezzato e leader sempre più distanti ecco lo sfogo di Matteo Salvini La tentazione di Matteo Salvini e della Lega di far saltare il governo è forte. Ma per ora non si può. “Dobbiamo arrivare a marzo. Incassare la conversione del parlamento alla nostra misura bandiera, Quota 100, poi si vedrà”, avrebbe confidato il vicepremier del Carroccio ai suoi fedelissimi, secondo quanto riporta il Messaggero in un retroscena. ...

Scuola : Serafini (Snals) pessimista per stipendi bassi - stabilizzazione precari - Quota 100 : Elvira Serafini, segretaria generale del sindacato Snals, si dice assolutamente pessimista sulla situazione dei lavoratori della Scuola. Molti sono i nodi da sciogliere sulla condizione lavorativa dei docenti italiani. Quest'ultimi hanno gli stipendi più bassi d'Europa, secondo una ricerca svolta dall'Ocse ("education at glance") del 2017. Gli insegnanti italiani hanno una media retributiva annua, rispetto ai propri colleghi dell'Unione europea, ...