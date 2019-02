Prime foto di Game of Thrones 8 tra Jon e Daenerys alleati e Cersei sola contro tutti

Spuntano 4 animoji con iOS 12.2 beta 2 il 5 febbraio : le Prime foto : Emergono oggi 5 febbraio alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda l'aggiornamento iOS 12.2, a quanto pare non così lontano dalla distribuzione definitiva se consideriamo la disponibilità della beta 2 per gli sviluppatori. La scorsa settimana sono emerse le prime indicazioni su iOS 13, come avrete notato dal nostro articolo soprattutto dal punto di vista della compatibilità coi vari iPhone ed iPad in circolazione, ma è inevitabile che ...

F1 - nuovo look e sorriso contagioso : le Prime foto di Daniel Ricciardo con i colori Renault : Il team di Enstone ha pubblicato sui propri canali social le prime FOTO di Daniel Ricciardo con addosso la tuta Renault Daniel Ricciardo è ormai calato al 100% nella nuova avventura con la Renault, scuderia che ha puntato con decisione su di lui dopo la scadenza del suo contratto con la Red Bull. Un’esperienza elettrizzante e carica di aspettative per l’australiano, stuzzicato dal progetto del team principal Cyril Abiteboul, ...

Gossip U&D - Andrea e Arianna dopo il sì finale : dedica d'amore e Prime foto insieme : A Uomini e donne è tempo di scelte e questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata del trono classico in onda su Canale 5, è stata trasmessa la registrazione dell'epilogo del trono di Andrea Cerioli, il tronista bolognese che ha scelto di mettere la parola fine alla sua avventura senza attendere il momento della scelta all'interno della villa. Il tronista si è così congedato dalla trasmissione rivelando di voler conoscere meglio la ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dopo la scelta : le loro Prime foto : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione insieme sui social per la prima volta Oggi è andata in onda la scelta di Andrea Cerioli durante la messa in onda del Trono Classico di Uomini e Donne e, come ormai tutti si aspettavano, il ragazzo ha scelto Arianna Cirrincione invece di Federica Spano. Tutti stavamo aspettando con ansia la comparsa ufficiale della coppia sui social e finalmente è arrivata: Andrea ha infatti pubblicato su Instagram tre selfie ...

Calciomercato Reggina - ufficiale Procopio : le Prime parole da calciatore amaranto [FOTO] : La Reggina comunica il settimo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Matteo Procopio 22 anni. Il terzino arriva in prestito dal Sud Tirol fino al termine della stagione. “Sono contento di essere approdato alla Reggina. Ringrazio il presidente Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi per l’opportunità che mi stanno concedendo, Reggio è una piazza importante ”, ha detto il nuovo giocatore della Reggina ...

Paris Jackson - Prime foto col fidanzato dopo la rehab : Paris Jackson, la quiete dopo (e prima, si legga sotto) la tempesta. La figlia quasi 21enne del compianto Michael è stata fotografata per le strade di Los Angeles, insieme al nuovo fidanzato e per la prima volta dopo il ricovero in rehab di inizio 2019, dove la figlia d’arte era entrata per combattere i suoi problemi legati alla depressione a all’asia, e come dichiarato lei stessa “ per migliorare la sua salute fisica ed emotiva”. Aspettiamo di ...

Skoda Kamiq - le Prime bozze del crossover che debutterà a Ginevra – FOTO : Il debutto ufficiale del nuovo crossover compatto della casa di Boemia (appartenente al gruppo Vw) è previsto in marzo al salone di Ginevra, ma Skoda ha già diffuso le prime bozze della Kamiq, il terzo modello della sua offerta a ruote alte dopo Kodiaq e Karoq. Rispetto a questi, il design dell’inedito entry level tra gli sport utility boemi si differenzia soprattutto al frontale e al posteriore, dove nondimeno appare chiara una ...

Skoda Kamiq - Prime informazioni e FOTO ufficiali dell’inedito SUV : Il terzo SUV di Casa Skoda si svela in una prima serie di immagini correlate da alcune interessanti informazioni La Casa ceca ha svelato le prime immagini del nuovo SUV Skoda che si chiamerà Kamiq e affiancherà KODIAQ e KAROQ nell’offerta di prodotto dedicata al mercato europeo. L’origine del nome Kamiq deriva della lingua del popolo Inuit e indica “qualcosa che si adatti perfettamente a ogni situazione, quasi fosse una seconda pelle”. Il ...

Nuova Renault Clio - Prime foto dell'abitacolo : La Nuova Renault Clio inizia a mostrarsi al pubblico. È dalle foto dell'abitacolo che, la casa della Losanga ha diffuso le novità sulla quinta generazione del suo best seller dalle 15 milioni di unità ...

SAMSUNG GALAXY S10 : NUOVE IMMAGINI DELLO SMARTPHONE/ Prime foto versioni E - standard e Plus : dettagli e prezzi : SAMSUNG GALAXY S10: le Prime foto/ Le IMMAGINI delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo SMARTPHONE sudcoreano

Samsung Galaxy S10 : le Prime foto/ Le immagini delle tre versioni E - standard e Plus : ecco come sarà : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Maxi spiaggiamento di Gamberetti a Ischia - le Prime analisi della Guardia Costiera : “fenomeno anomalo - improbabile che dipenda dall’inquinamento” [FOTO] : 1/5 ...

Scienziati ottengono le Prime foto di un buco nero - : Gli astronomi hanno dichiarato di aver ottenuto le prime immagini dettagliate di un buco nero supermassiccio nel centro della Via Lattea, che mostrava emissioni di una forma insolita, non previste in ...

Il lander cinese ha inviato le Prime foto del lato nascosto della Luna : L'emittente nazionale cinese Cctv - China Central Television - ha trasmesso le prime foto dal lato nascosto della Luna mandate dal lander Chang'e 4. Il lander ha trasmesso le foto ad un satellite, che le ha poi mandate al centro di controllo della missione, a Pechino. L'Agenzia spaziale cinese ha fatto sapere che fin ora la missione è un "totale successo"."Da questo panorama, possiamo vedere che la zona è circondata da diversi ...