Prima svolta nelle indagini sul ferimento del giovane nuotatore | trovata l' arma

Da svolta della sinistra a lotta spietata - il rito consumato delle Prima rie Pd : La differenza fra le primarie d’esordio dell’esordiente Partito democratico di dodici anni fa (2007) e le primarie di oggi, è che quelle di allora servirono per fondare una comunità, e adesso saranno al massimo buone per sfibrarla ancora un po’. Per paradosso le primarie sono state fruttuose sinché sono state finte, una specie di sottintesa ma cons...

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la Prima prova di discesa svolta oggi a Garmisch : Le azzurre hanno analizzato le proprie prestazioni nel corso della prima prova di discesa andata in scena oggi a Garmisch I commenti delle azzurre dopo la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Garmisch , sesto appuntamento della stagione di Coppa del mondo di specialità. Sofia G oggi a: “è stata una giornata molto tranquilla, chiaramente senza aspettative. Ho avuto tutta la mattina un sorriso incredibile stampato ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2019 in DIRETTA. Prima manche : Noel sorprende tutti! Hirscher solo quinto. Azzurri per svoltare : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Wengen in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher l’uomo da battere sulla difficile piste alle pendici dello Jungfrau. Si è già visto nello Slalom della combinata quanto può essere selettivo questo tracciato e dunque si preannunciano distacchi importanti. Si riproporrà il duello tra Hirscher ed il norvegese Henrik ...