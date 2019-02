Premier League | il Manchester City batte l' Everton | in gol Laporte e Jesus

Risultati Premier League - il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Premier League - in discussione il rinnovo del tetto ai prezzi dei biglietti ospiti : tetto prezzi gare in trasferta – In Inghilterra si discuterà a breve l’accordo sul tetto al prezzo dei biglietti per le gare in trasferta della Premier League, che scadrà alla fine di questa stagione. I funzionari del massimo torneo calcistico inglese raccomanderanno alla riunione degli azionisti di giovedì di confermare il prezzo massimo di 30 […] L'articolo Premier League, in discussione il rinnovo del tetto ai prezzi dei biglietti ...

Pronostico Fulham vs Manchester United - Premier League 9-2-2019 e formazioni : Analisi Fulham vs Manchester United, 26a giornata di Premier League 9-2-2019Continua a non essere rosea la situazione dei Cottagers, ancorati al penultimo posto in classifica e con ben sette lunghezze da recuperare sulla coppia Burnley-Southampton, loro si capaci di cambiare passo nelle ultime giornate (nove punti a testa, frutto di tre pareggi e due vittorie). E il Pronostico è di quelli belli tosti da ribaltare, visto che a Craven Cottage ...

Premier League : Liverpool fermato dal West Ham - City a -3 : Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Liverpool che non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del West Ham. Succede tutto nel primo tempo. Al 23' i Reds passano in vantaggio grazie a ...

Risultati Premier League - il West Ham ferma il Liverpool : campionato apertissimo [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Premier League - ESCLUSIVO Cartacci - Top Calcio 24 - : "Vedo il City favorito. Salah e Aguero mostruosi" : ... noto procuratore e opinionista sportivo, esperto di Calcio britannico,, che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo personale commento su quello che per molti è il miglior campionato del mondo. In esclusiva ...

Premier League - con una tripletta di Aguero il City supera l'Arsenal 3-1 : El Kun Aguero è l'arma impropria nelle mani di Pep Guardiola per superare l'Arsenal e riportare il Manchester City alla vittoria dopo la battuta d'arresto col Newcastle. Con una tripletta, l'argentino ...

Premier League : Rashford regala la vittoria allo United contro il Leicester : Il Manchester United non gioca una partita brillante in casa del Leicester ma grazie al nono gol in campionato di Rashford batte le Foxes 1-0, quinta vittoria esterna filata e quarto posto che rimane ...

Premier League – Gioia Chelsea - brilla subito Higuain : doppietta nel 5-0 all’Huddersfield [VIDEO] : Gonzalo Higuain firma una strepitosa doppietta nella sfida fra Chelsea e Huddersflield, vinta dai Blues per 5-0 Il Chelsea si lascia alle spalle il pesante ko per 4-0 di Bournemouth, sconfiggendo, allo Stamford Bridge, per 5-0 l’Huddersfield. Per la squadra di Maurizio Sarri vanno in gol Gonzalo Higuain, che firma le prime reti con la maglia dei ‘Blues’ al 16′ e al 69′, Eden Hazard al 45′ su rigore e al ...

Risultati Premier League - Chelsea super : primi gol con la maglia Blues per Higuain [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Premier League : il Tottenham ringrazia Son - Newcastle ko e secondo posto : Il Tottenham batte a Wembley il Newcastle e si gode almeno un giorno al secondo posto in classifica in Premier League, a -4 dal Liverpool capolista. Partita combattutissima a Wembley, Lamela e Rondon ...

Premier League : i risultati della 25giornata. Vince il Tottenham : Tottenham-NEWCASTLE 1-0 83' Son Tottenham , 3-4-2-1, : Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Winks, Sissoko, Eriksen; Lamela , 78' Rose, , Lucas Moura , 60' Llorente, ; Son , 89' Dier, .