Potrebbe chiamarsi GIGA RETE 4 5G la nuova rete unica di Wind Tre

F1 : la nuova Ferrari Potrebbe chiamarsi SF-90? Tante le indiscrezioni sulla Rossa in vista della presentazione : Il 15 febbraio si avvicina. La data scelta per la presentazione della nuova Ferrari, che vorrà conquistare il titolo mondiale di F1 2019, è un qualcosa che tifosi e avversari attendono con ansia. I veli saranno tolti a Maranello e su quel che vedremo c’è una coltre di mistero. Le indiscrezioni in questi ultimi giorni sono state molteplici. Tra queste, la colorazione della carrozzeria che dovrebbe essere assai innovativa. Le ipotesi sulla ...