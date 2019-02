Piano Battaglia PA | il Soccorso alpino sospende il servizio dopo 15 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) “quindiciile Speleologico Siciliano (SASS)ilnel comprensorio di, finora garantito in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e svolto in stretta collaborazione con il personale della guardia medica dell’Asp, il 118, i carabinieri e il Corpo forestale“: lo si spiega in una nota.“Le squadre medicalizzate del SASS non potranno più essere presenti nel fine settimana per garantire l’assistenza e ilnel comprensorio madonita a causa del danneggiamento irreparabile di alcuni indispensabili presidi sanitari, specifici per ilin ambiente impervio, avvenuto proprio per l’uso intensivo cui sono stati sottoposti durante i servizi effettuati per conto della Città metropolitana e che non sono stati mai reintegrati come previsto invece dalla ...