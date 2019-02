Pernigotti | azienda chiude dopo 160 anni | cassa integrazione per 92 dipendenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Scatta lastraordinaria per reindustrializzazione che interesserà per un anno i 92della: la storicadi gianduiotti di Novi Ligure, di proprietà del gruppo turco Toksoz,160di attività. L’accordo raggiunto martedì al ministero del Lavoromesi di trattative è considerato dai sindacati “necessario” per tutelare i lavoratori ma dovrà puntare a un possibile rilancio. L’intesa prevede l’avvio di un piano di politiche attive per il lavoro con un primo incontro di verifica a marzo. Non mancano gli investitori interessati, tre sono in attesa di effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento.“E’ una pagina triste per lo stabilimento. Firmiamo per dare un sostegno al reddito ai lavoratori, ma ribadiamo la necessità di un incontro al Mise per dare un futuro al tessuto ...