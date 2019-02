Perché Battlefield 5 ha venduto poco? Le possibili cause

optimaitalia

: WHAT.. perché nella scena love is a battlefield doppiata in italiano mentre ian e mick salgono il portico non conti… - NeneMalik95 : WHAT.. perché nella scena love is a battlefield doppiata in italiano mentre ian e mick salgono il portico non conti… - ilP4NICO : @DioCane08669174 @Battlefield Io ho 300 ore di cui 150 in coda perché il gioco si blocca ad ogni cambio mappa. -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)È stato un finale d'anno vissuto indubbiamente su alti livelli per Electronic Arts, con FIFA 19 e5 che si sono posizionati sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, carpendo l'attenzione della propria personalissima fetta di pubblico. Il nuovo capitolo della serie sparatutto, in particolar modo, ha provato a ritagliarsi il proprio spazio nel marasma novembrino, con tantissimi titoli di alto profilo (ci aggiungiamo anche Red Dead Redemption 2, uscito sì a ottobre, ma a ridosso dell'inizio di novembre, ndr) che hanno reso la scelta del titolo da comprare e giocare molto ardua per i giocatori.E forse proprio il grande affollamento ha causato un po' di scontento tra le fila dei vertici di Electronic Arts, che si sono detti non proprio soddisfatti dalle vendite fatte segnare da5, che comunque, come riportato da Gamerant, si assestano sulle 7.3 milioni di ...