Per il Tesoro la priorità è il debito Esclusa ogni ipotesi di manovra bis

Nuovo Btp a 30 anni in arrivo - Tesoro dà mandato a banche Per collocamento sindacato : Italia al lavoro per l'emissione di un Nuovo BTP trentennale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a un pool di banche, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank, il mandato per il collocamento ...

Torino - scoPerti 75 lingotti d'oro e mazzette in self storage/ Video - tesoro da 1 - 3 milioni : 46enne arrestato : Torino, operazione anti-droga trova tesoro da 1,3 milioni di euro: 75 lingotti d'oro e mazzette di denaro in un self storage. arrestato imprenditore 46enne

Borse caute - la Bce non si muove. Brexit - il Tesoro prepara un decreto Per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Borse Ue positive in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara un decreto Per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Borse europee caute in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara una legge Per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Reddito cittadinanza - Gentiloni : “Sono molto preoccupato. Percorso incredibile - vera caccia al tesoro” : “Guardo con enorme preoccupazione a tutta questa vicenda del Reddito di cittadinanza. E’ stata raccontata a una parte consistente della cittadinanza italiana una storia, che si è poi declinata in una vera e propria caccia al tesoro che è il modo in cui dovrebbe svolgersi l’iter: alla fine non è chiaro se ci sarà il tesoro ma il Percorso è incredibile. Mi domando cosa potrà succedere ad esempio nel Mezzogiorno quando milioni di ...

Tesoro convoca esPerti di blockchain e intelligenza artificiale : Alla riunione sull'intelligenza artificiale hanno partecipato numerosi personaggi di rilievo nei loro rispettivi campi, come diritto, economia o informatica. Tra i più noti si possono citare il ...

Tesoro al rinnovo delle garanzie statali Per i crediti in sofferenza : Proprio in questi giorni, inoltre, la Consap, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, starebbe concludendo l'esame dei crediti per la certificazione necessaria alle Gacs ...

Banche - Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni Per 2 miliardi. Via libera dell’Ue al decreto : Banca Carige ha chiesto al Tesoro la garanzia pubblica prevista dal decreto varato l’8 gennaio “per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi”. Lo ha comunicato la banca, che “si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal decreto”. La notizia è ...

La pizza tesoro del made in Italy : business da 15 miliardi di euro Per lo Stivale : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all'anno la pizza si conferma un tesoro del made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della pizza dopo che l'Unesco ha proclamato l'arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità e a 24 ore ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : DENISE e JOSHUA tra cacce al tesoro - fattorie e indagini Per omicidio! : Non sarà colpo di fulmine tra i due nuovi protagonisti di Tempesta d’amore! A differenza di Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) – che ha conquistato Viktor (Sebastian Fischer) con il primo sguardo, la protagonista della quindicesima stagione – DENISE Saalfeld (Helen Barke) – dovrà faticare non poco per far breccia nel cuore di JOSHUA Winter (Julian Schneider)… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der ...

Verso un decreto salva-Carige. Arriva la garanzia pubblica sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) Per gli Npl : Consiglio dei ministri-lampo per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Carige - vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga - Tesoro - Per gli Npl : Il caso Carige approda al Consiglio dei ministri, convocato per le 21 di questa sera. In mattinata il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca commissariata a sorpresa dalla Bce lo scorso 2 gennaio . All'incontro ha partecipato anche il direttore generale del ...

Verso un decreto salva-Carige. Allo studio garanzie pubbliche sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) Per gli Npl : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...