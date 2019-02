Per fatti avvenuti a Messina | tra il 2004 ed il 2013 | i carabinieri | hanno arrestato un

Manuel Bortuzzo - 2 sospettati confessano : "sparato Per errore"/ Il nuotatore alla mamma - "fatti coraggio" : Roma, svolta sul caso di Manuel Bortuzzo: 2 sospettati confessano, 'abbiamo sparato per errore'. Ultime notizie: nuotatore alla mamma 'fatti coraggio'

Bordoni : mia Persona estranea a fatti legati a nuovo stadio della Roma : Roma – “Ho appena appreso da notizie stampa di una possibile richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti sulla vicenda dello stadio della Roma. Ribadisco in maniera chiara e forte la mia estraneita’ ai fatti evidenziando come si legge anche dalle carte che non ho avuto alcun ruolo e neanche avrei potuto averlo su tutta la vicenda”. “Sono convinto che tale aspetto verra’ palesemente chiarito ...

Quota 100 - Salvini : ‘SuPerate 20mila richieste - dalle parole ai fatti' : Boom di domande per le pensioni a 62 anni con 38 anni contributi, stando al trend registrato nei primi giorni sembra destinata al successo la cosiddetta Quota 100 introdotta dal Governo Conte per consentire a centinaia di migliaia di lavoratori di poter uscire dal lavoro “superando” di fatto la legge Fornero che comunque è ancora in vigore. Almeno in questo senso c’è ottimismo da parte degli esponenti dell’esecutivo, in particolare i vicepremier ...

Oroscopo di febbraio Per il Capricorno : non pensate troppo - ma fate i fatti : Ultimamente voi del Capricorno avete pensato troppo prima di agire: a febbraio sarà tempo di prendere delle iniziative, senza preoccuparsi di cosa succederà, altrimenti rischierete di far passare troppo tempo senza costrutto e inoltre la noia vi potrebbe togliere l'entusiasmo che è una vostra prerogativa. In ogni caso riscoprirete il piacere delle piccole cose e dei momenti solo vostri, che nei quali coltivare le vere passioni. Atteggiamento da ...

Arisa : "Non mi manca l'amore : non tutti sono fatti Per la coppia. Non è facile donare privacy a qualcuno" : Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, si prepara all'avventura di Sanremo 2019, salendo nuovamente sul palco che nel 2009 l'aveva vista esordire vincendo nella categoria Nuove proposte con il brano "Sincerità" e su, negli anni, è salita tante altre volte. Anche come co-conduttrici di Sanremo 2015, insieme a Carlo Conti e alla collega Emma Marrone. Insomma, l'Ariston non dovrebbe intimorirla eppure, all'Adnkronos, confessa:Un po' di ...

Fedez-Tiromancino - lite al veleno su Twitter. E il rapPer replica : «Fatti i c... tuoi» : Guerra a colpi di tweet tra Federico Zampaglione dei Tiromancino e Fedez. La scintilla è stata un cinguettio al veleno, ma senza espliciti riferimenti al rapper, dell'ex compagno di...

Gasparri chiede il diritto di replica (e va a I Fatti Vostri) Per rispondere a una vecchia battuta di Grillo : Giancarlo Magalli, questa mattina, si è trovato a dover svolgere un ruolo decisamente insolito. Lo ha spiegato lui stesso, in uno degli ultimi blocchi della puntata odierna de I Fatti Vostri. "Devo fare un po' l'arbitro per una cosa che riguarda casa nostra, la nostra rete diciamo. Lunedì sera come sapete su Rai 2 è andato in onda lo speciale C'è Grillo, il programma di filmati dei varietà di Beppe Grillo che è stato voluto dal nostro ...

Ferrari - Camilleri : soddisfatti Per il 2018 - fiduciosi Per 2019 : Roma, 31 gen., askanews, - I vertici della Ferrari sono "soddisfatti" per i risultati finanziari del 2018 e guardano con fiducia al 2019. "Siamo soddisfatti dei risultati del 2018 - ha detto l'...

Pd Roma : soddisfatti Per approvazione sgombero edificio CasaPound : Roma – “Siamo soddisfatti dell’approvazione della mozione da noi presentata che chiede alla sindaca Raggi di attivarsi per sgomberare l’edificio di via Napoleone III illegalmente occupata da CasaPound al fine di avviare un percorso di confronto con i cittadini e le istituzioni territoriali che permetta la riqualificazione del bene di pregio e lo restituisca cosi’ alla citta’”. Cosi’ in una nota il ...

C'è Posta Per te - Rossana contro la De Filippi sui social : 'Fatti i ca**i tuoi' : La puntata di "C'è Posta Per Te" che è andata in onda sabato, 26 gennaio, è stata davvero ricca di colpi di scena. Una tra le storie a generare maggiore sgomento è stata quella della signora Patrizia che, dopo anni, ha deciso di scrivere alle tre figlie: Rossana, Desiree e Salvatrice, nel tentativo di riconciliarsi con loro. Le tre ragazze sono apparse molto rigide nella loro decisione di non aprire la busta ma il peggio è accaduto dopo sui ...