Parma-Inter | probabili formazioni | D’Aversa conferma gli 11 dello Stadium

Inter - per Spalletti a Parma la gara della verità : L'Inter uscirà dal momento no che da inizio 2019 ha portato un pareggio, due sconfitte e l'eliminazione dalla coppa Italia. Un magro bottino, risultato di prestazioni abuliche. Sabato sera per i ...

Parma-Inter streaming live - ecco dove e come vedere il match : Parma-Inter streaming live , ecco dove e come vederlaecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Parma Inter live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match liveLa sfida tra Parma-Inter sarà trasmessa su Dazn, quindi potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn disponibile anche per gli abbonati Sky su […] L'articolo Parma-Inter streaming live, ecco dove e come vedere il ...

Inter - Spalletti recupera un attaccante per il Parma : Luciano Spalletti ritrova Keita Baldé in vista della sfida contro il Parma , in programma sabato sera. Come riferisce il Corriere dello Sport , l'attaccante senegalese ha ripreso ieri a lavorare con il gruppo per buona parte dell'allenamento. Da escludere che l'ex Monaco e Lazio possa essere schierato dal primo minuto, ma potrà essere ...

Inter - Marotta : 'Fiducia a Spalletti : Parma non è decisiva - ci sono ancora tanti punti' : della Croazia Zlatko Dalic, è stato Intervistato da Sky Sport sul momento della squadra: "Con Spalletti c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, quale che sia il ...

Inter - Spalletti rischia : potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta con il Parma : La sconfitta, subita ieri in casa contro il Bologna, ha decretato lo stato di crisi in casa Inter. I nerazzurri hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, con un pari contro il Sassuolo e l'altra sconfitta subita settimana scorsa contro il Torino. Risultati che hanno influenzato anche la classifica visto che, nonostante la squadra sia sempre terza in classifica con quaranta punti, ora il quarto e il quinto posto, occupati ...

Inter - Spalletti in bilico : si gioca tutto a Parma : MILANO - La sconfitta con il Bologna modifica gli scenari in casa Inter. Fino alla partita con gli emiliani la posizione di Spalletti non aveva una scadenza a breve termine. Il club considerava ...

Inter - ultimatum a Spalletti : a Parma si gioca la panchina : Luciano Spalletti rischia la panchina, il tecnico dell’Inter si giocherà il tutto per tutto nella gara contro il Parma della prossima settimana L’Inter di Luciano Spalletti sta vivendo un momento molto delicato, il peggiore della gestione del tecnico toscano. La squadra sembra aver perso la retta via dal punto di vista del gioco ed anche i risultati adesso latitano, con la corsa Champions League che si fa sempre più intricata ...

Inter - Spalletti adesso rischia : a Parma si gioca il futuro : Ora sì che il filo è sottile. L'Inter è in crisi, il futuro si chiama Parma, oltre non c'è niente da vedere, se non al massimo la doppia sfida di Europa League con il Rapid Vienna. Traduzione: se la ...

Parma - arriva Brazao in sinergia con l’Inter : Parma, dal Cruzeiro arriva il portiere Brazao in sinergia con l’Inter, un affare che inizialmente era stato impostato con il Chievo Verona Il Parma acquista Brazao tra i pali dal Cruzeiro. Il portiere classe 2000 arriva in Emilia in sinergia con l’Inter, dopo che l’affare sembrava andare in porto con il Chievo Verona nei primi giorni di gennaio. Resta da capire se D’Aversa avrà intenzione di schierarlo da titolare ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Calciomercato Spal - vicino Castaignos. Lazio su Romulo - Brazao all'Inter via Parma : Vi ricordate di Luc Castaignos? Meteora olandese dell'Inter con 8 presenze tra campionato e coppe durante la stagione 2011/12, centravanti classe '92 cresciuto nel Feyenoord. Bene, ora potrebbe ...

Parma - l'agente di Inglese : «Atalanta? Interesse reale - ma se ne parlerà in estate» : Parma - " Atalanta ? È interessata, ma se ne parlerà in estate ". Queste le parole di Samuele Sopranzi , agente di Roberto Inglese , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: " Al Parma si trova ...

Calciomercato - Parma su Ranocchia : va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno : Dopo Juraj Kucka, riportato in Serie A nella sessione invernale di Calciomercato dall'esperienza al Trabzonspor, il Parma si muove per altri rinforzi di esperienza. Il club gialloblù ha messo nel ...