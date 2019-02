Papa | voglio che fedeli leggano documento che ho firmato con imam

Bimbo di 8 anni abbandonato per strada : "Mamma e papà non mi vogliono" : Gli agenti della polizia locale di Carmagnola lo hanno trovato infreddolito e spaventato mentre camminava lungo la provinciale 128, al confine tra le province di Torino e Cuneo. Il piccolo Andrea, 8 anni, era stato avvistato da alcuni automobilisti che avevano rischiato di investirlo.Come riporta il Corriere, il Bimbo era da solo, senza documenti e con addosso un maglioncino di lana leggera.Il racconto di Andrea "Mamma e papà non mi vogliono", ...

Papa Francesco a Panama : 'non voglio una Chiesa più 'cool'' : Panama, 25 gen., askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa 'più divertente o più 'cool'' per attirare nuovi fedeli: lo ha detto davanti alle migliaia di giovani raccolti a Panama per la Giornata ...

Gassmann e Bentivoglio al cinema - 'Croce e delizia' : cosa succede se papà si innamora di un altro : Sarà nelle sale il 28 febbraio 'Croce e delizia', la commedia di Simone Godano, 'Moglie e marito',, protagonisti Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, con Jasmine Trinca e Filippo Scicchitano. ...

Il Cardinale Kasper : “I nemici di Papa Francesco vogliono un nuovo Conclave” : Il presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani ha sostenuto che ci sono alcuni vescovi e preti che stanno approfittando della crisi degli abusi come piattaforma per far dimettere Bergoglio: "Usano il problema pedofilia per affossarlo ed eleggere un nuovo Pontefice"Continua a leggere

Il cardinale Walter Kasper : "C'è un complotto. I nemici del Papa vogliono affossare il pontificato" : L'attuale crisi degli abusi clericali viene usata dagli oppositori del papa come piattaforma per espellere Francesco dal papato e per eleggere un nuovo Pontefice che si adatti meglio alle loro agende. Lo ha detto il cardinale tedesco Walter Kasper, presidente emerito del pontificio consiglio per la Promozione dell'unità dei cristiani e teologo molto apprezzato da Bergoglio. "Ci sono persone - ha detto Kasper in una intervista a 'Report ...

Astori - parla mamma Anna : 'Nessun colpevole - voglio la verità!'. E la piccola Vittoria riconosce il papà sulla Gazzetta : E un pensiero sulla piccola Vittoria, la figlia di Davide e Francesca: l'altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazzetta dello Sport , c'era una foto di Pasqual che abbracciava Astori, e la ...