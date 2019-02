Osteoporosi infantile | cos’è e nuove cure in arrivo

dilei

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Siamo abituati a considerare l’come una malattia della terza età, in realtà questa patologia colpisce anche i bambini.L’, soprattutto nella sua fase iniziale, non presenta sintomi evidenti ed è spesso associata ad altre patologie, come la leucemia, l’artrite reumatoide o i tumori. Per questo motivo il più delle volte questa malattia viene sottovalutata o addirittura ignorata.Quali sono le sue cause? L’è legata ad altre sindromi o condizioni, come il malassorbimento cronico, la celiachia, alterazioni endocrine oppure disturbi nutrizionali. Riconoscere questa malattia è fondamentale per iniziare immediatamente un percorso terapeutico. I segnali più evidenti sono le fratture ricorrenti, che si verificano spontanee o dopo piccoli traumi, ma anche i dolori ossei persistenti, soprattutto al livello della ...