Oscar 2019 | perché rischia di rivelarsi la peggior cerimonia di sempre

Oscar 2019 - niente presentatore : come 30 anni fa la Notte dell’Academy non avrà un conduttore : La Notte degli Oscar 2019 non avrà un presentatore. L’ha annunciato l’ABC, il canale tv che trasmetterà l’evento, dopo la rinuncia lo scorso dicembre del comico Kevin Hart per via di passati tweet omofobi. L’ultima edizione senza un presentatore ufficiale, quindi priva di una figura che dia un tono comico alla serata e possa intrattenere pubblico in sala e a casa tra una premiazione e l’altra con monologhi e gag, fu la numero 61, del 29 marzo ...

Oscars Nominees Luncheon 2019 - chi ha vestito chi : Lady Gaga in Louis VuittonAmy Adams in Oscar de la Renta Laura Dern in Proenza SchoulerRachel Weisz In Marc JacobsGlenn Close in Alexander McQueenRami MalekMelissa McCarthy in Jonathan Simkhai Bradley CooperRegina King in PradaWillem Dafoe in PradaViggo MortensenMarina de Tavira in GucciAlfonso Cuarón in PradaSpike LeeYalitza Aparicio in Prada Linda Cardellini in Monique Lhuillier Jaime Ray NewmanMahershala AliRuth CarterSam RockwellNadine ...

Oscar 2019 : tutto sembra ridursi a solo pochi nomi : La lunga maratona per l’assegnazione degli Oscar 2019 nella serata del 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles (California) sembra essere giunta all’atto finale dopo che il 22 gennaio la giuria ha compiuto l’ultima scrematura delle candidature. Il quadro è ormai ben definito e mette in evidenza, sulla base delle nomination attribuite, due opere che senza dubbio troveranno anche il favore del pubblico, il che non è ...

Premio Oscar 2019 : data - nomination e favoriti. I pronostici : Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti Premio Oscar 2019 Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca ...

Oscar 2019 - gli attori candidati : 5 cose da sapere su Christian Bale

Alfonso Cuarón vince i Dga Awards 2019 per “Roma” - l’Oscar è sempre più vicino : Alfonso Cuarón vince i Dga Awards 2019 con Roma. Ieri sera, nella cerimonia presentata dall’attrice Aisha Tyler all’Hollywood & Highland Center’s Ray Dolby Ballroom di Los Angeles, il regista messicano è stato incoronato come miglior regista cinematografico dell’anno al premio assegnato ai migliori registi di cinema e tv dalla Directors Guild of America, il sindacato di categoria. Cuarón si conferma il regista dell'anno, dopo la vittoria ai ...

Oscar 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper canteranno Shallow (A star is Born) : Dopo il successo del live a Las Vegas Lady Gaga e Bradley Cooper si esibiranno sul palco del Dolby Theater di Los Angeles nella notte più importante per chi lavora nel cinema. I due artisti, protagonisti di A star is born, canteranno Shallow sul alla 91esima Notte degli Oscar. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha twittato la notizia venerdì, scrivendo semplicemente: “Cooper. Gaga. ‘Shallow’. #Oscars”. Cooper. Gaga. ...

Emma Stone - la Favorita agli Oscar 2019 : i 5 grandi ruoli della star di La La Land : ... è infatti una protagonista totalmente 'limpida' e priva di malizia, spinta all'azione dal desiderio di rivendicare una piena parità di diritti fra uomini e donne nel mondo dello sport. Ricostruzione ...

AVN Awards 2019 - Rocco Siffredi vince tre Oscar del porno : Italians do it better al cinema: anno dopo anno, premiazione dopo premiazione, il nome di un artista italiano continua a spopolare. E poco importa se non si tratta esattamente di Hollywood, ma dello star system per adulti: agli AVN Awards 2019, Rocco Siffredi ha trionfato vincendo in tre categorie. La 36°cerimonia degli Oscar del porno sponsorizzati dalla rivista Adult Video News si è svolta sabato 26 gennaio, decretando i nomi dei ...

Oscar 2019 - le nomination : Sono state proclamate ufficialmente le nomination per la 91esima edizione degli Academy Awards, che saranno assegnati il 24 febbraio. Ecco tutti i candidati agli Oscar, annunciati da Tracee Ellis Ross e Kumail Nanjiani:

SAG Awards 2019 - tutti i vincitori (con Rami Malek e Glenn Close verso l'Oscar) : I premi più vicini temporalmente agli Oscar sono quelli che regalano i migliori piccoli colpi di scena, ravvivando la corsa alle statuette sul finale. Non è così, per questa edizione, che conferma gli esiti e i trend di tutte le serate di grandi riconoscimenti che l'hanno preceduta nell'ultimo mese. La trasformazione di Rami Malek in Freddie Mercury sarebbe da Oscar come l'intensità di Glenn Close in The Wife. ...

Oscar 2019 - nomination per la disegnatrice di Porto Sant'Elpidio : nomination Oscar 2019, i candidati categoria per categoria Il film, infatti, è fra i cinque candidati nella categoria miglior film d'animazione e per realizzarlo è stata creata una nuova tecnica che ...

Oscar 2019 : tutte le nomination : Manca pochissimo agli Oscar 2019 e l’Academy ha finalmente svelato tutte le nomination. I premi del cinema più importanti al mondo verranno consegnati il prossimo 24 febbraio con una cerimonia che sarà diversa dal solito visto che per la prima volta non sarà presente un conduttore, in seguito al ritiro di Kevin Hart a causa di alcuni vecchi messaggi su Twitter. Quella del 2019 sarà la 91esima edizione degli Oscar, che saranno assegnati, ...