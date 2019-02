Ogni anno buttiamo 20 milioni di tonnellate di cibo

Bollette - Ogni famiglia italiana paga in media 1.200 euro l'anno : Ammonta a 1.200 euro l'anno la cifra che ogni famiglia spende in media per le Bollette , che tradotto mensilmente equivale a circa 100 euro che vanno a gravare sullo stipendio. E' quanto rileva ...

Isola dei famosi - Alvin replica a Barbara D'Urso : 'Io condanno Ogni forma di violenza' : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, Barbara D'Urso ha voluto replicare in prima persona al naufrago John Vitale, il quale lo scorso anno ha postato su Facebook dei messaggi denigratori e offensivi nei confronti della conduttrice di Canale 5, portati alla luce in queste settimane. La D'Urso dopo aver condannato il gesto di questo concorrente, ha lanciato una frecciatina anche nei confronti di Alvin, l'inviato ...

Grande interesse come Ogni anno per i corsi di lingua russa organizzati dal Centro di Lingua Russa e Cultura Slava di Cagliari presso il ... : ... pluriennale esperienza di insegnamento a livello universitario negli anni scorsi , Centro linguistico di ateneo, Facoltà di lingue, Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari, , direttore del ...

Cibo - Ogni anno ne buttiamo per 15mld : 18.50 Quindici miliardi all'anno, lo 0,88% del Pil: questo il valore dello spreco alimentare nel nostro Paese, nei dati Fao per la sesta Giornata nazionale di prevenzione contro questo fenomeno. Pane e verdure fresche gli alimenti che in maggiore quantità finiscono in pattumiera, poi bevande analcoliche, legumi, frutta fresca e pasta, a volte senza neanche uscire dalla loro confezione L'80% dello spreco avviene tra le mura di casa, segnala il ...

Riscatto laurea - Ogni anno da salvare costa 5.240 euro : A ben guardarlo, il decreto di riforma del welfare riforma il panorama della previdenza sociale italiana occupandosi di due platee ben distinte. Da un lato, infatti, agevola l'uscita dal mondo del lavoro attraverso una sperimentazione triennale del pensionamento anticipato in quota 100, ripristinando opzione donna ed estendendo i termini di accesso all'Ape sociale, abbassando infine ...

Emilano Sala - fine di Ogni speranza : dove hanno ritrovato l'aereo precipitato : Quasi due settimane dopo la scomparsa dai radar, l’aereo su cui viaggiavano il calciatore argentino Emiliano Sala e il pilota è stato trovato sul fondo della Manica, facendo svanire ogni speranza delle famiglie di poterli trovare vivi. "Posso confermare che è stato trovato", ha detto un portavoce de

Studiare a lungo conviene - +14% guadagni per Ogni anno studi : Tra poco meno di 20 anni nelle aule delle scuole italiane ci saranno, al netto del contributo alla popolazione studentesca dato dagli immigrati, 2 milioni in meno di studenti. Ma studiare a lungo conviene e il valore di questo investimento e' cresciuto nel tempo (nonostante il contemporaneo aumento percentuale della scolarita' della popolazione). Questo vale sia per i redditi da lavoro dipendente (nell'ordine dell'8% per ogni anno di studio in ...

Skin Armature da $20 ed emote da $12 : le microtransazioni di Anthem fanno discutere ma Ogni oggetto può essere ottenuto giocando : Con il lancio della VIP demo e l'imminente open beta prevista per l'1 febbraio, Anthem sta facendo parlare di sé e mentre BioWare sta lavorando per risolvere ogni problema delle prime fasi di test si solleva una potenziale critica riguardante le microtransazioni del titolo.Anthem non propone loot box di alcun tipo e presenta microtransazioni legate solo a oggetti cosmetici come Skin per le Armature, texture rare ed emote. I prezzi attualmente ...

Diciotti - Pietro Senaldi : "Salvini - scacco matto a Di Maio. Così i 5 Stelle resteranno fregati in Ogni modo : Alla fine Matteo Salvini ha messo nel sacco Luigi Di Maio e tutti i 5 Stelle. Sul caso Diciotti il leader della Lega potrebbe andare a processo e ha chiesto ufficialmente al M5s di dare voto contrario alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Tribunale dei ministri. E ora Di Maio non sa che f

L'allarme dai tribunali : 150mila innocenti processati Ogni anno : Le consuete lagnanze sulla mancanza di personale. Gli eterni allarmi sulla corruzione che sale, l'attenzione che scende, i soldi che sono sempre troppo pochi. Da un capo all'altro della Penisola, ieri le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario nelle ventisei sedi di Corte d'appello hanno riproposto con poche variazioni i temi di ogni anno. Con una sola eccezione, che viene da Torino, e che ha rischiato di perdersi nei milioni di parole ...

Un anno di terremoti - INGV : 23180 scosse nel 2018 - 63 al giorno - 3 Ogni ora - uno Ogni 20 minuti : Nel corso del 2018 la Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’INGV ha localizzato 23180 terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe. Una media di oltre 63 eventi al giorno sono stati localizzati dai ricercatori e tecnici in turno H24 nella Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV. Poco meno di 3 ogni ora, uno ogni 20 minuti. In realtà i terremoti che avvengono in un territorio sismico come quello italiano sono molti di più. Parliamo ...

Tumore al polmone stadio III : Ogni anno colpiti 11.700 italiani : Una campagna per affiancare e sostenere medici e pazienti lungo il percorso di diagnosi, gestione e trattamento del Tumore del polmone in stadio III non resecabile. Una neoplasia complessa che colpisce ogni anno 11.700 italiani. Prevede la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo e la creazione di una nuova app digitale per gli specialisti. In dieci centri della Penisola saranno attivati gratuitamente alcuni servizi per i ...

Pizza - ecco quanta ne consuma all’anno Ogni italiano : In occasione della Giornata mondiale della Pizza, Italmopa, Associazione industriali mugnai d’Italia, ricorda che il consumo procapite di un prodotto simbolo della tradizione alimentare italiana nel mondo raggiunge, nel nostro paese, circa 8 kg all’anno, un quantitativo significativo ma comunque largamente inferiore al consumo, 13 kg circa, registrato negli Stati Uniti. Secondo i dati Italmopa, il quantitativo di farina di frumento tenero ...