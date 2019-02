Nuove Audi TT RS Coupé e Roadster | quando i muscoli usano l’intelligenza FOTO

sportfair

: Audi : NUOVE AUDI TT RS COUPÉ E ROADSTER: MUSCOLI IN EVIDENZA - NewspressItalia : Audi : NUOVE AUDI TT RS COUPÉ E ROADSTER: MUSCOLI IN EVIDENZA - CosmoCarrozzeri : Nuove auto sostitutive in produzione #carrozzeriacastellana #autodicortesia #soloilmeglio #beautyfarmdellauto #bmw… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Sport affina il modello di punta della gamma TT con un look ancora più incisivo a cui si aggiunge un cinque cilindri da 400 CV L’TT RS non è mai stata così aggressiva: il frontale integralmente ridisegnato e il posteriore dal nuovo design conferiscono alla vettura un aspetto fortemente dinamico. Il logo quattro dal look titanio satinato è posizionato nella parte inferiore della calandra, caratterizzata dal single frame nero opaco. Le prese d’aria laterali, ampliate rispetto alla precedente generazione, sono frazionate mediante listelli verticali dedicati. I radiatori supplementari sono collocati alle spalle dell’evocativa griglia RS a nido d’ape.Lo spoiler anteriore a tutta larghezza accentua l’impronta a terra della vettura, sottolineando il carattere sportivo di nuova TT RS. Lo splitter è verniciato nel colore carrozzeria o, a richiesta, in alluminio opaco o nero ...