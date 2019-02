Nuova partnership per Milan ed Inter | ecco Fratelli Beretta | le novità sullo stadio

Valencia - Nuova partnership con la compagnia aerea Vueling : Nuovo accordo tra la compagnia aerea e il club spagnolo, che continua a cercare uno sponsor principale che sostituisca quello attuale. L'articolo Valencia, nuova partnership con la compagnia aerea Vueling è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - il Psg rilancia per Allan e ADL pensa alla Nuova partnership : allan al Psg, l'affare non è proprio vicinissimo ma il club parigino ha piazzato una nuova offerta da oltre 60 milioni , bonus compresi, su cui bisognerà discutere, che sta inducendo in tentazione ...

Messi - Nuova partnership con un produttore di orologi di lusso : Il fantasista del Barcellona ha stretto un accordo triennale. Messi ha già collaborato alla realizzazione di un primo orologio, in edizione limitata. L'articolo Messi, nuova partnership con un produttore di orologi di lusso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova partnership per Konami : accordo con la Coppa di Lega Francese BKT : partnership Konami Coppa di Lega Francese BKT. Konami, la software house giapponese diventata celebre per la produzione della serie di videogiochi dedicati al calcio PES, stringe una Nuova partnership davvero rilevante in questo ambito. L’azienda ha infatti avviato una collaborazione con la Coppa di Lega Francese BKT. In virtù di quanto stabilito tra le parti, […] L'articolo Nuova partnership per Konami: accordo con la Coppa di Lega ...

Calcio serie A - La Molisana Nuova partnership dell'Ac Milan : Contribuiamo anche noi, dunque, a rappresentare in Italia e nel mondo il meglio che il nostro paese produce. E' una partnership strategica quella siglata con il Milan, perche' il Nord e' per noi un'...

Roma - Nuova partnership con Twitter : è il primo club italiano : Nuovo accordo commerciale in casa Roma, che ha siglato una nuova partnership con Twitter, operazione finora mai riuscita a un altro club italiano. Negli ultimi 12 mesi il social network ha messo in atto una strategia mirata ad arricchire la propria piattaforma con una serie di contenuti nuovi ed esclusivi e, in tal senso, l’accordo […] L'articolo Roma, nuova partnership con Twitter: è il primo club italiano è stato realizzato da Calcio e ...

Neymar - Nuova partnership con la Qatar National Bank : Il brasiliano ha avviato una collaborazione con la Qatar National Bank, già sponsor di manica del Paris Saint-Germain. L'articolo Neymar, nuova partnership con la Qatar National Bank è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Frosinone - Nuova partnership con ACEA per lo sport e il territorio : Le torri faro che illuminano lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone saranno brandizzate ACEA per il resto della stagione calcistica 2018/2019. L'articolo Frosinone, nuova partnership con ACEA per lo sport e il territorio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.