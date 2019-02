Nuoto | Bortuzzo sa della paralisi Svolta nelle indagini | impronta sulla pistola

Nuoto - Bortuzzo - indagini a una svolta : chi ha sparato non ha usato i guanti : " Mi auguro che il mondo dello sport sappia stare vicino a lui " ha dichiarato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi , durante la presentazione del libro "Donne di calcio".

Manuel Bortuzzo - Nuoto italiano prega per 20enne paralizzato/ Salvini "prenderemo chi ti ha sparato" : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato: 'non camminerà mai più' l'annuncio choc dei medici del San Camillo. Salvini 'prenderemo chi ti ha sparato'

Manuel Bortuzzo - promessa del Nuoto che sognava le Olimpiadi : Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto che sognava le Olimpiadi Il ragazzo, rimasto ferito in una sparatoria a Roma, in un’intervista aveva raccontato i suoi obiettivi, gli allenamenti e la quotidianità in vasca Parole chiave:

Nuoto - Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. La triste notizia dai medici del San Camillo : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. Questa è la triste notizia che arriva dai medici del San Camillo, i dottori sono stati molto chiari in conferenza stampa: “Con le attuali conoscenze della scienza neurologica non ci può essere una ripresa del movimento delle gambe“. Il giovane nuotatore era rimasto ferito in una sparatoria a Roma sabato notte, il ragazzo è rimasto vittima di uno scambio di persona e purtroppo non potrà tornare a ...

Manuel Bortuzzo - il presidente dell’Aurelia Nuoto svela : “oggi ha aperto gli occhi per un attimo…” : Il presidente della squadra del giovane Manuel Bortuzzo ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’atleta, ferito nella notte tra sabato e domenica “Manuel ce la sta mettendo tutta, cerca di reagire. Oggi, anche se per un attimo, ha aperto gli occhi: è forte, è qui. Aspettiamo“. Sono le parole del presidente dell’Aurelia Nuoto di Roma, Luigi Masciocchi, che sta vivendo assieme alla famiglia Bortuzzo ore di attesa ...

Manuel Bortuzzo - promessa del Nuoto colpito per errore da un proiettile : Una serie di colpi di pistola sparati in strada, in un quartiere residenziale di Roma, e una giovane promessa del nuoto, Manuel Mateo Bortuzzo, neanche 20 anni, ora è ricoverato all’ospedale San Camillo dopo aver subito due delicatissimi interventi. Una vittima innocente di una notte di follia, nel quartiere dell’Axa, alla periferia di Roma, vittima di una vendetta assurda, conseguenza di una rissa in un pub a piazza Eschilo, dove lui era ...

Coach - Bortuzzo promessa Nuoto : ANSA, - ROMA, 3 FEB - 'Un bravo ragazzo' arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo,

Coach - Bortuzzo promessa Nuoto : ANSA, - ROMA, 3 FEB - "Un bravo ragazzo" arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo, ferito nella notte in una sparatoria all'Axa, e' una promessa del nuoto e Stefano Morini, Coach della nazionale, ne racconta al telefono con l'ANSA personalità e sogni ...

Coach - Bortuzzo promessa Nuoto : ANSA, - ROMA, 3 FEB - "Un bravo ragazzo" arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo, ferito nella notte in una sparatoria all'Axa, e' una promessa del nuoto e Stefano Morini, Coach della nazionale, ne racconta al telefono con l'ANSA personalità e sogni ...

Coach - Bortuzzo promessa Nuoto : ANSA, - ROMA, 3 FEB - "Un bravo ragazzo" arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo, ferito nella notte in una sparatoria all'Axa, e' una promessa del nuoto e Stefano Morini, Coach della nazionale, ne racconta al telefono con l'ANSA personalità e sogni ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo ferito gravemente a Roma da uno sparo. Non si esclude lo scambio di persona : Una notizia davvero agghiacciante quella che arriva da Roma e riguarda il Nuoto azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne e tra i prospetti più interessanti del panorama natatorio nostrano e aggregato alla squadra di Stefano Morini (compagno di allenamenti quindi di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti), è stato ferito da uno sparo che potrebbe essere partito da una moto o da un’auto quando si ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo ferito gravemente a Roma da uno sparo. Non si esclude lo scambio di persona : Una notizia davvero agghiacciante quella che arriva da Roma e riguarda il Nuoto azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne e tra i prospetti più interessanti del panorama natatorio nostrano e aggregato alla squadra di Stefano Morini (compagno di allenamenti quindi di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti), è stato ferito da uno sparo che potrebbe essere partito da una moto o da un auto quando si trovava nel ...

Dagli allenamenti con Paltrinieri ai colpi di pistola : la giovane promessa del Nuoto Manuel Bortuzzo in fin di vita : Manuel Bortuzzo sparato al torace: mondo del nuoto sotto shock, la giovane promessa italiana in grave pericolo di vita Il mondo del nuoto sotto shock a causa di un episodio avvenuto ieri nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne di Treviso Manuel Bortuzzo è stato sparato ieri sera. Il giovane nuotatore, promessa azzurra, che si allena con campioni del calibro di Paltrinieri e Detti, si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando è stato ...