Non solo grandi opere | per il governo si apre anche la vertenza auto

Sanremo 2019 - Achille Lauro a Casa Billboard : “Non solo la musica - vi racconto il mio amore per il cinema e la scrittura” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa Billboard – che ...

Ivana Icardi - che attacco a Wanda Nara : 'Ma quale famiglia unita - lei Non ha idea. Sa solo postare foto' : Ivana Icardi durissima contro Wanda Nara 'Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia?', si chiede poi la sorella di Mauro Icardi. Ivana ...

Operava come chirurgo in Romania - ma aveva solo il diploma : “Scoperto perché Non indossava i guanti e Non si lavava le mani” : Faceva il chirurgo plastico in Romania spacciandosi per medico, ma il picco dei suoi studi è stato il diploma di liceo. È stata un’inchiesta giornalistica del quotidiano romeno Libertatea a smascherare il finto medico, un veneziano di 39 anni che esibiva documenti e titoli prestigiosi fasulli. I titoli che erano appesi in bella vista nello studio di Matteo Politi, questo il suo nome, erano stati acquistati in varie parti del mondo. I ...

Achille Lauro a Sanremo : messaggio speciale da Lory Del Santo e Non solo : Achille Lauro rivelazione di Sanremo 2019: le parole di Lory Del Santo e altri vip, messaggi inaspettati La prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha regalato moltissime soddisfazioni al pubblico italiano. Non a caso, la kermesse canora è arrivata a sfiorare anche il 50% di share. Al momento, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio […] L'articolo Achille Lauro a Sanremo: messaggio speciale da Lory Del Santo e non solo proviene da ...

Auto storiche : al Salone Retromobile 2019 i cento anni di Citroen e Non solo [GALLERY] : 1/12 Citroen 2CV. Credit AFP/LaPresse ...

«La kickboxing Non è solo combattimento - è anche educazione» : Lo sport come strumento per imparare la disciplina, il rispetto dei ruoli e del gruppo, per conoscere sé stessi e migliorarsi, per supportare scuola e famiglia. È questa la filosofia alla base del metodo della Grizzly Power Team Academy, ideato dal “sensei” napoletano Marco Balestrino. Classe 1970, membro della nazionale di Point Fight dal 2011 al 2013 e campione europeo di questa disciplina (Bucarest 2012), cintura nera VI° DAN di kickboxing, ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold/m) - Brenda : «Non ci accontentiamo - siamo solo a febbraio» : Roma – Non conosce soste l’incredibile corsa del San Nilo Grottaferrata basket nella serie C Gold maschile. La formazione dei tecnici Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto la sedicesima partita (su diciotto) del suo campionato sul difficilissimo campo del San Paolo Ostiense, piegato per 55-53 al termine di una gara molto tirata come conferma anche il capitano criptense Daniele Brenda. «E’ stato un match molto spigoloso, molto fisico. Se dal ...

Trump chiede e Non concede. L’uomo al comando è sempre più solo : Un appello al dialogo e all’unità nazionale, nel senso che gli altri devono soprattutto stare a sentire e fare quel che dice lui. Parla a lungo, quasi un’ora e mezza, Donald Trump, nel discorso sullo stato dell’Unione rinviato di una settimana “causa shutdown“, perché la serrata dei dipendenti federali non garantiva all’evento adeguata sicurezza. Dietro di lui, alla presidenza del Congresso in plenaria, accanto al vice-presidente ...

Napoli - Non saluta solo Hamsik : pronti all'addio altri tre senatori : Secondo la Gazzetta dello Sport , è pronta la rivoluzione in casa Napoli : 'Non andrà via soltanto Hamsik , che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l'idea dello svecchiamento, a fine stagione. In ...

Meglio cederlo Se Non segna è un uomo solo : Il ritornello del Capitano, o mio capitano non vale più per Mauro Icardi. Ha dato tutto, non è successo niente. Meglio salutarsi. La parabola di Higuain fra Napoli, Juve e Milan insegna qualcosa. L'Inter non è giustificata nel moltiplicargli lo stipendio, Mauro vale tanto ma non per quanto chiede. Lo dicono i fatti, prima delle chiacchiere spesso fuori posto di Wanda Nara. L'Inter ha continuato a combinar guai, nonostante i suoi gol. Non è colpa ...

Millennials - l’acquisto di un’auto viene dopo la casa e la vacanza. E Non solo : Se i Millennials under 35 italiani avessero a disposizione un bel gruzzoletto, probabilmente prima di utilizzarlo per acquistare un’auto, lo userebbero per acquistare una casa, magari per prenotare una vacanza da sogno; ancora, lo metterebbero da parte per le spese quotidiane oppure tutti sul conto corrente. Questo quanto è emerso dallo studio presentato nell’ambito della manifestazione Quattroruote Day 2019. Sono stati messi a ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo e Non solo : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Seconda Serata Seconda serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Si esibiscono 12 dei 24 artisti, le cui canzoni verranno votate tramite sistema misto: Televoto (40%), Giuria della Sala Stampa (30%), Giuria Demoscopica (30%). Il televoto è attivo con sessione unica in cui è possibile votare per tutti i 12 Artisti in gara della ...

Serie A FrosiNone - Ghiglione out : per lui solo terapie : Frosinone - Pomeriggio di lavoro per i ciociari, reduci dalla sconfitta nel posticipo del lunedì contro la Lazio . In vista della prossima sfida con la Sampdoria , Baroni non ha potuto contare su ...

Pistocchi - lo sfottò alla Juventus è clamoroso : “oggi Non si festeggia solo Ronaldo ma anche…” : Oggi è un giorno importante per i tifosi della Juventus, è infatti il compleanno di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore in circolazione che però dall’arrivo in bianconero ha dovuto fare i conti anche con qualche prestazione non all’altezza. Continua a pungere il giornalista Maurizio Pistocchi, l’ultimo sfottò su Twitter è clamoroso: “Oggi, 5 febbraio, la Juventus festeggia il 34^ compleanno di Ronaldo, ...