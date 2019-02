NBA | peggior ko di sempre | -42 | per LeBron James | Lakers umiliati a Indianapolis

NBA – Notte fonda a Chicago - Bulls sotto di 56 punti contro i Celtics : è la peggior sconfitta della storia della franchigia : Duro ko per i Chicago Bulls nella Notte: la franchigia dell’Illinois sconfitta dai Celtics con 56 punti di distacco, è il margine più ampio della storia del team Sono lontani i tempi più gloriosi, nei quali Michael Jordan e i Chicago Bulls dominavano in ogni palazzetto. Sono lontani anche i tempi in cui un giovane Derrick Rose trascinava i ‘Tori’ ai Playoff e vinceva l’MVP. Ma queste non sono di certo attenuanti per ...

NBA - il peggior ko nella storia dei Bulls - -56 - . Coach Jim Boylen : "Figura imbarazzante" : Il punto più alto nella storia dei Chicago Bulls va scelto nei sei anni chiusi con altrettanti titoli durante gli anni '90, con Michael Jordan alla guida di una delle squadre più forti di tutti i ...

NBA - John Wall chiude con un solo punto : 'La peggior partita della mia vita' : Non è un periodo facile per John Wall e per gli Washington Wizards. L'inizio di stagione balbettante, le accuse e le contro-accuse nello spogliatoio, le prestazioni imbarazzanti che si susseguono. ...

NBA – Warriors ko a Detroit e Steve Kerr fa autocritica : “la mia peggior performance da coach” : Netto ko degli Warriors contro i Pistons, coach Steve Kerr fa pesante autocritica verso la sua preparazione della partita Steve Kerr é considerato come uno dei migliori allenatori NBA degli ultimi anni. E i numeri lo confermano: la mente dietro ai 3 anelli vinti dai Golden State Warriors nelle ultime 3 Finali NBA possiede un record di 280 vittorie e 72 sconfitte in carriera (79.8% di vittorie). Eppure, basta una sconfitta come quella ...

NBA - LeBron James distrugge il peggior Doncic dell'anno : Dallas ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-103 Dallas arriva allo Staples Center cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive, all'ottavo posto della Western Conference. Settimi, con soltanto due ...