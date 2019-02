NBA | i risultati della notte | Toronto batte Philadelphia | Westbrook e George da record

Risultati NBA – James Harden ne fa 44 - asfaltati i Suns : ko casalingo per Pelicans - Nets e Wizards : James Harden show, i Rockets asfaltano i Suns: bene anche Kings, Pistons e Hawks Nella notte sei sono stati i match andati in scena sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Mentre il mercato impazza, a mettere in mostra tra tutti le sue qualità da trascinatore della propria squadra è senza dubbio James Harden. Il campione di Houston mette a segno, nella sfida vinta contro i Suns, ben 44 punti, oscurando le prestazioni ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 febbraio) : Toronto torna al successo contro i Clippers - Boston ferma OKC : Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà. Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli ...

Risultati NBA – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...