Napoli | non saluta solo Hamsik | pronti all' addio altri tre senatori

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Napoli - Hamsik non saluta ancora : le ultime da Castel Volturno : Napoli Hamsik – Inutile girarci intorno, a Napoli ancora c’è qualche tifoso che spera che questo sia tutto un sogno. Dopo 12 stagioni, vedere il proprio capitano andare via, certamente è una cosa che ti spezza il cuore. Hamsik però non ha ancora salutato i propri tifosi perché vuole attendere l’ufficialità: “Non siamo qui per […] L'articolo Napoli, Hamsik non saluta ancora: le ultime da Castel Volturno proviene da ...

Bellinazzo e il futuro del Napoli : «non c’è programmazione - i ricavi non crescono» : La competenza del rabdomante Marco Bellinazzo esprime non pochi dubbi sulla gestione del Calcio Napoli. Analizza il bilancio 2018 e rileva che i ricavi non crescono, che l’azienda Napoli è sempre più legata ai risultati sul campo (si riferisce alla qualificazione in Champions), che squadra e azienda sono due pianeti che tendono progressivamente ad allontanarsi. Fin qui, scrive, sono stati tenuti insieme da Aurelio De Laurentiis con sagacia ...

Napoli - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...

Napoli - parla Hamsik : 'Non posso ancora salutare perché...' : Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport : 'Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici ...

Hamsik saluta Napoli al Tam : 'Scusate - ma non posso parlarne' : Una lunga notte, forse l'ultima a stretto contatto con Napoli e i napoletani. Marek Hamsik saluta la città e lo fa direttamente dal palco del Teatro TAM, location scelta dal medico sociale azzurro ...

Marchegiani : «La cessione di Hamsik è una resa - il Napoli non ci crede» : Sky Calcio Club Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera su Sky Sport1, Luca Marchegiani ha espresso alcune considerazioni sulla cessione di Hamsik, sulla scarsa affluenza di tifosi al San Paolo e sulla lotta Scudetto tra Napoli e Juventus: “Una società top non lascia che certe trattative vadano avanti, se Hamsik va via a metà campionato significa che tutto sommato il Napoli vuole lasciarlo andare. Una cessione del genere, anche ...

Napoli - Ancelotti non molla : 'Tutto ancora in ballo - faremo bene negli ultimi 120 giorni' : Con una grande vittoria sulla Sampdoria, il Napoli ha riscattato la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Gli azzurri sono ripartiti con il piede giusto in campionato, nel giorno dell'...

Da Antonello da Messina a Chagall : le mostre di febbraio a Roma - Napoli e Milano (e non solo) : Dall'attesissima esposizione dedicata ad Antonello da Messina a Milano fino alla labirintica arte fotografica di Francesca Woodman a Napoli, passando per Roma, Torino e Bologna, questo mese sarà ricchissimo di appuntamenti con l’arte, la fotografia e non solo: ecco le principali mostre da visitare nel mese di febbraio.Continua a leggere

De Laurentiis : «Ai tifosi interessa solo lo scudetto - non un Napoli forte. Il calcio è un’industria» : Aurelio De Laurentiis: «Mi dispiace che l’ambizione dei tifosi sia solo di vincere lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. L’altra sera c’era la Sampdoria, ci si doveva vendicare del 3-0 dell’andata, dovevano venire tutti allo stadio, e invece c’erano solo 17-18mila persone e i prezzi erano bassi. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato. Milan e Inter non ...

Serie A - moviola : Juve - su Caceres non c'è rigore. Var - intervento ok a Napoli : empoli-chievo - Di Bello di Brindisi . Il livello della gara gli facilita il compito, la personalità che mette in campo fa il resto. Giusto valutare un peccatuccio veniale il braccio di Rossettini. L'...

Gazzetta : “Il Napoli è in purgatorio - come se non avesse obiettivi” : Puntasse tutto sull’Europa League L’analisi di Sebastiano Vernazza, sulla Gazzetta, evidenzia come – secondo loro – il Napoli non abbia più obiettivi (tranne l’Europa League). Il Napoli ha trovato quel che cercava, un risultato netto e una buona prestazione, tre punti che lo rassicurassero e che spazzassero via dubbi e fantasmi generati dalla nefasta serata di Coppa a casa Milan. Il Napoli e` precipitato in una ...

Non c’era Napoli all’ultima di Hamsik - Napoli non esiste : Una tiepida dissolvenza Nella notte di quello che potrebbe essere il finale commiato di Marek Hamsik, lo slovacco cala definitivamente il sipario sull’illusione innocente e colpevole, sulla rappresentazione pervicace morbosa e leggera che la città da secoli ha di sé: Napoli, in realtà – pare infine dirci quest’uomo dell’est e da sempre nostro – non esiste. Non è mai esistita. Non esistono le bandiere. Non esiste Castelvolturno. Non esiste ...

Napoli - crollo di uno stabile : ad evitare la strage il cane e una nonna : Per chi fosse ancora scettico sulle capacità cognitive dei cani e degli animali in generale, la vicenda accaduta in provincia di Napoli probabilmente potrebbe aiutare a far cambiare idea. Già, perché proprio un cagnolino è stato il primo a rendersi conto che in quel palazzo qualcosa non andava e ha cominciato ad allarmare tutti sul possibile pericolo. Assieme a lui, una nonna, che ascoltato il suo animale domestico, si è resa conto del crollo ...