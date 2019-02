Napoli | mai così pochi tifosi al San Paolo dalla C1

Hamsik ammaina la cresta : «Ma qui a Napoli lascio il cuore» : Inviato a Castel Volturno L'ultimo no al Borussia Dortmund. Intorno al 20 agosto. «Mi spiace, non se ne parla». Un rifiuto dopo l'altro in questi 12 anni, la forza di...

Il miglior Zielinski della stagione - mai così nel vivo del Napoli : Attestato di stima di Ancelotti Chissà se Piotr Zielinski troverà più un allenatore che gli affidi le chiavi del centrocampo. In condominio con Fabian Ruiz certo ma quello di Carlo Ancelotti nei confronti del polacco è stato un attestato di stima. Di grande stima. A Milano ha schierato due centrocampisti e nessuno di rottura. Ha cominciato così come aveva finito contro la Lazio. Ma eravamo un uomo in più. Quando responsabilizzi una persona, un ...

Napoli - De Magistris contro De Laurentiis 'Così non vinciamo mai'/ Il Presidente : 'Non parlo di soldi - ma...' : Napoli vede uno contro l'altro il Sindaco Luigi de Magistris e il Presidente Aurelio De Laurentiis col primo che sottolinea: 'Così non vinciamo mai'.

Luigi Di Maio umiliato dal baciamano. "Io avevo votato lui - ma Matteo Salvini...". Trionfo Lega a Napoli : Matteo Salvini scippa Luigi Di Maio a casa sua, ad Afragola. È Francesco Chianese l'uomo, disoccupato, che ha baciato la mano al ministro degli Interni e leader della Lega durante la sua visita nella cittadina alle porte di Napoli. Il video del baciamano ha fatto il giro d'Italia e ora è lo stesso C

Bomba pizzeria Sorbillo a Napoli - Di Maio : "Vigliacchi non vinceranno" - : Numerosi attestati di solidarietà per l'imprenditore campano. Ma il sindaco de Magistris attacca Salvini: "Non ho ancora visto le forze dell'ordine che aveva promesso"

Napoli - Di Maio : 8 bombe in settimana - lo Stato si faccia sentire : Roma, 16 gen., askanews, - 'Nell'ultima settimana ci sono state 8 bombe nella provincia di Napoli. Lo Stato deve farsi sentire adesso più che mai. Non dobbiamo lasciare spazio per la paura, ma solo ...

Napoli - rapina in farmacia in pieno giorno - commercianti nel panico : 'Non è mai successo al centro storico' : Si interrogano i commercianti del centro storico, sulla rapina a mano armata, anomala accaduta ieri pomeriggio, ancor prima che venisse sera, alla farmacia Carraturo di via Benedetto Croce a ...

#Napoliportoaperto - De Magistris regala il manuale di diritto della navigazione a Di Maio - Salvini e Toninelli : Tre manuali di diritto della navigazione offerti, con tanto di dedica autografa, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris ai ministri Salvini, Di Maio e Toninelli. In un video diffuso dall’ufficio stampa del sindaco, De Magistris torna sulla polemica aperta con il Governo in merito alla Sea Watch e ai porti aperti: il sindaco viene ripreso mentre si reca in una libreria universitaria in via Mezzocannone, acquistando i tre volumi. ...

Emergenza influenza - Fimmg Napoli : “Ospedali al collasso - timori per il picco ormai prossimo” : “Siamo estremamente preoccupati per ciò che sta avvenendo sul territorio di Napoli e provincia, con i nostri studi letteralmente invasi da pazienti con gravi complicanze legate all’influenza di stagione. La nostra preoccupazione riguarda però ciò che avviene al di fuori dei nostri studi, negli ospedali, dove ormai non si riesce più a garantire adeguata assistenza“. L’allarme arriva dai medici di famiglia della Fimmg, per voce di ...

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Il 2019 di Mattarella superstar - complimenti bipartisan da Conte a Napolitano. Silenti Salvini e Di Maio : Mattarella social boom. Il 'mood' sul discorso di Capodanno , stimano gli esperti dei topic trend, sfiora una quota di commenti positivi del 75 per cento nelle uscite, 'un dato incredibile' dice un ...

Inter-Napoli - la soluzione di Salvini : “alcune partite mai più in serale” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato della morte del tifoso dell’Inter dopo gli scontri post-gara contro il Napoli Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha detto la sua in merito agli scontri del post-partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ad un bollettino di guerra disastroso. Un morto (Daniele Belardinelli) e diversi feriti fuori da San Siro, qualcosa che nulla ha a che vedere con una partita di ...

Inter-Napoli - Saccone : "Una pagina nera". Salvini : "Certe gare mai più in notturna" : "Quello che è accaduto è una pagina nera per Milano, e abbiamo intrapreso un percorso per guardare avanti ed essere tranquilli nella sicurezza pubblica". Sono queste le parole del prefetto di Milano, ...