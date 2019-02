NAPOLI | ARIA AL POSTO DEL CARBURANTE | TRUFFA AI DISTRIBUTORI Video ultime notizie | il

NAPOLI - aria al posto del carburante : ecco il “trucco” dei benzinai che truffavano gli automobilisti : Più che benzina, in due distributori nel pieno centro di Napoli, gli automobilisti, nel loro serbatoio, facevano il pieno di aria. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sequestrato due pompe di benzina. Su una colonnina è stato trovato, ben nascosto, un particolare dispositivo radio, che veniva attivato con un telecomando e che serviva per bloccare l’erogazione. I contatori del prezzo e dei supposti litri di carburante, ...

NAPOLI - aria invece che benzina nei serbatori/ Sequestrati 2 distributori in centro : ecco svelato il 'trucco' : Napoli, messi i sigilli a due distributori di benzina che mettevano aria invece che carburante nelle auto: il trucco e il meccanismo svelati

NAPOLI - telecomando per erogare aria al posto del carburante : sequestrati due distributori in centro : Operazione «pieno a perdere» del comando provinciale della Guardia di Finanza: aria al posto del carburante nel serbatoio delle auto, sequestrate nel centro di Napoli due stazioni di...

NAPOLI - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...

NAPOLI - Maria Rosaria muore a 26 anni : la giovane era affetta da diverse patologie : Maria Rosaria Bosco, una ragazza di appena 26 anni, ha perso la vita all'interno dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo aver combattuto per molto tempo con diverse patologie (non specificate) dalle quali era affetta. Un decesso che ha causato un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Marano. La giovanissima era costretta sulla sedia a rotelle e, stando a quanto ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Farias riprende l'Empoli - ora NAPOLI Lazio! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

NAPOLI - trova borsa e dà la caccia alla proprietaria per restituirla : trova una borsa su via Pietro Castellino e fa di tutto per restituirla. È accaduto questa mattina a una donna 67enne, impiegata come custode a Castel Sant'Elmo. La donna era diretta a lavoro quando ha ...

'La Normale a NAPOLI era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza della politica'. Intervista a Maria Chiara Carrozza - di L. ... : Sulle dimissioni di Vincenzo Barone l'ex ministro ed ex rettore della Scuola superiore Sant'Anna dice: 'Scienza e ricerca devono essere indipendenti'

Maria Chiara Carrozza : "La Normale a NAPOLI era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza del sindaco" : Le dimissioni di Barone non le sembrano "un'epurazione, ma certamente le iniziative parlamentari e del sindaco sulle scelte della Scuola Normale mi sono sembrate una ingerenza, la politica localistica non fa bene all'università!".E, ancora, "la scienza e la ricerca devono essere indipendenti", puntualizza Maria Chiara Carrozza. Cinquantatré anni, Pisana, docente universitaria di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola ...

Maltempo - Città Metropolitana di NAPOLI : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

Aliscafo in avaria tra NAPOLI e Capri : fuoco a bordo : Un principio d'incendio ha mandato in avaria un Aliscafo di linea tra Napoli e Capri. Il guasto si è sviluppato all'interno della sala macchine. A bordo dell'Aliscafo al momento del guasto c'erano 47 ...

Avaria su aliscafo di linea tra NAPOLI e Capri : Un’Avaria, determinata da un principio di incendio sviluppatosi in sala macchine, ha colpito oggi pomeriggio un’unità marittima veloce partita da Napoli nel primo pomeriggio con 47 persone a bordo e diretta a Capri. Il guasto si è verificato a circa tre miglia al largo di Capri. Il principio di incendio è stato subito domato con le attrezzature di bordo in dotazione. Lanciato l’sos, si sono subito portati sul posto gli uomini ...

NAPOLI - chiesta la cittadinanza onoraria per Koulibaly : Su iniziativa del consigliere Gaetano Simeone, è arrivata la richiesta di cittadinanza onoraria per Kalidou Koulibaly, sulla quale si esprimerà il sindaco de Magistris: "Prendendo spunto da quanto ...

NAPOLI-Bologna - Inzaghi : 'Triste per il risultato - ma prestazione straordinaria. Se siamo questi ci salviamo' : I rossoblù, nonostante un'ottima prestazione, non riescono a portare via punti dal San Paolo e l'allenatore esprime tutto il proprio rammarico ai microfoni di Sky Sport: "C'è grandissimo rammarico, ...