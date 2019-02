MotoGp | Test Sepang – Marquez davanti a tutti | ma il Day1 non soddisfa Marc | “pensavo di

LIVE Sport - DIRETTA 6 febbraio : Marquez primo nei test MotoGp - bene Rossi. Shiffrin salta la combinata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi mercoledì 6 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello Sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con il superG maschile, Dominik Paris e Christof Innerhofer inseguono il risultato di lusso ad Are. Mattinata dedicata anche ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...

MotoGp – Test Sepang : spettacolo ed emozioni in pista - tutte le immagini della prima giornata [GALLERY] : Da Valentino Rossi fino a Dovizioso, passando per Marquez e Petrucci: la MotoGp torna in pista a Sepang per la prima sessione di Test del 2019 La MotoGp torna finalmente in pista nel 2019 con i Test di Sepang, primo appuntamento di una stagione che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Una sessione, quella iniziata oggi in Malesia, utile per mettere a punto le nuove moto, presentate nel corso delle ultime settimane. Un mese ...

MotoGp - Test Sepang – Caduta per Iannone - la Ducati di Bagnaia si ferma in pista : la situazione alle 14.00 : Giornata di prove e prime sensazioni in pista in Malesia: la situazione aggiornata alle ore 14.00 del primo giorno di Test invernali di MotoGp a Sepang I campioni della MotoGp sono finalmente tornati in pista: i piloti della categoria regina sono in scena sulla pista di Sepang per la prima giornata dei Test invernali 2019. Tante le novità e le sorprese per il nuovo Motomondiale. La Yamaha ha portato in pista in Malesia delle novità ...

MotoGp – Test Sepang : un casco nuovo per Valentino Rossi : pennellate fluo e 46 stilizzato per il Dottore [FOTO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco per i Test invernali nella sua prima giornata in pista a Sepang Sono finalmente iniziati i Test invernali di Sepang 2019. I piloti della categoria regina sono tornati in pista, in Malesia, per la prima giornata di prove in sella alle loro moto in vista dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. In attesa di scoprire cosa i piloti hanno provato e quali sono le loro sensazioni, ...

MotoGp 2019 - test di Sepang : risultati e tempi della prima giornata in diretta live : Al fianco del campione del mondo continua il lavoro di Stefan Bradl, che sostituisce Lorenzo, e che ha comunque integrato nel suo gruppo di lavoro di test team i meccanici del maiorchino, ancora ...