MotoGP | Test Sepang – Bagnaia sorride a metà | “sorpreso dal feeling con la moto | ma tanti

MotoGP – Test Sepang - primo giorno di prove promettente per Morbidelli : “ho ritrovato il feeling del 2018” : Franco Morbidelli positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha Petronas parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang. Il pilota spagnolo, nonostante la recente operazione alla spalla, ha mostrato i denti sul circuito malese, mettendosi alle spalle Alex Rins e Maverick Vinales. Franco Morbidelli, invece, alla sua seconda stagione in ...

MotoGP – Test Sepang - Vinales soddisfatto al termine del Day1 : “la moto mi è piaciuta” : Maverick Vinales positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang, ma anche Maverick Vinales ha mostrato i denti e non ha preso questa parentesi pre campionato mondiale di motoGp sottogamba. Il pilota della Yamaha ha segnato il terzo tempo di giornata, alle spalle del sette volte campione del ...

MotoGP - Test Sepang – Le sensazioni di Iannone : “un po’ scarico per gli antibiotici - ma la moto mi piace!” : Salute precaria, ma sensazioni positive per Andrea Iannone dopo la prima giornata di Test motoGP svoltasi in Malesia: il pilota abbruzzese contento dei miglioramenti della sua Aprilia Finalmente ritorna la motoGP con il primo appuntamento di febbraio sul circuito di Sepang (Malesia), per i Test che hanno permesso ai piloti di instaurare il feeling iniziale con le proprie moto. Trentasei giri per Andrea Iannone in sella alla sua Aprilia, ...

Test MotoGP Sepang - primo Marquez - Rossi 6° ma soddisfatto : 'Siamo nella direzione giusta' : Dalle 3 di questa notte è iniziata la stagione 2019 di Motogp con i consueti Test di inizio campionato nella pista di Sepang, in Malesia. Test molto importanti perché servono ai piloti e alle case costruttrici per verificare i miglioramenti della moto e per capire se la strada intrapresa sia quella giusta o meno. Inoltre, le curiosità aumentano anche per i tanti cambi di scuderia. Jorge Lorenzo, per esempio, ha lasciato la Ducati per approdare ...

MotoGP Test - Valentino : "Direzione giusta in Yamaha - uniti nel seguirla" : Yamaha per ora promossa nella prima valutazione dei piloti al termine della giornata inaugurale di test in Malesia, con Viñales 3° e Rossi 6° a 0"433 dal miglior tempo di Marquez. "Il primo feeling ...

MotoGP - test di Sepang. Le 5 novità principali dopo la prima giornata : Il campione del mondo della Honda, che ha anche usato un nuovo cupolino, ha finito in anticipo il lavoro per non forzare sul braccio sinistro dopo l'operazione alla spalla. Convincente la prova di ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso : “Giornata positiva - c’è una buona base” : Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di Test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: ...

MotoGP - Test Sepang – Le parole di Valentino Rossi fanno ben sperare - la Yamaha non ha dubbi : “motore? Non ho avuto scelta - ecco cosa mi hanno detto” : Le prime impressioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di Test invernali 2019 a Sepang E’ terminata ormai diverse ore fa la prima giornata di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo la pausa invernale per provare le loro moto e capire il lavoro svolto durante l’inverno in fabbrica. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che nel 2019 va a caccia della svolta ...

MotoGP - analisi Day-1 Test Sepang 2019 : Marquez riparte come aveva chiuso - Yamaha fiduciosa - Ducati sorniona - Suzuki sorprende - KTM arranca : Citando il grande ed indimenticato Enzo Tortora: “Dove eravamo rimasti”? La prima giornata dei Test di Sepang 2019 dedicati alla MotoGP sembra che abbia riportato le lancette dell’orologio al mese di novembre, con qualche novità e numerose conferme. I piloti hanno potuto fare la prima vera e propria conoscenza con le loro nuove moto in versione 2019 e hanno messo in cascina chilometri importanti. Davanti a tutti, ancora una ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Valentino Rossi : “Il feeling con la moto è buono - primo giorno positivo” : Valentino Rossi ha incominciato la stagione con il sesto posto ottenuto nella prima giornata di Test a Sepang, il Dottore si è fatto valere sul circuito malese sfoggiando anche il suo nuovo casco realizzato appositamente per l’evento. Il nove volte Campione del Mondo ha iniziato una nuova avventura con la Yamaha e punta a lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo è sempre vivo e il centauro di Tavullia se la dovrà vedere ...

MotoGP – Test Sepang - una prima uscita speciale per Petrucci : “con i nuovi colori è stato emozionante” : Le parole di Danilo Petrucci la termine della prima, positiva, giornata di Test di MotoGp a Sepang A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte temperature – con oltre 30 gradi ...

MotoGP – Test Sepang - prime sensazioni positive per Dovizioso : “abbiamo una buona base - ma servono altre verifiche” : Andrea Dovizioso soddisfatto dopo la prima giornata di lavoro col team Mission Winnow Ducati ai Test di Sepang: le parole del forlivese A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte ...

MotoGP - test Sepang Marquez il più veloce - Rossi sesto : Sepang - Prima giornata di test a Sepang per la MotoGp. È il debutto della classe regina nel 2019 e, a dettare il passo nella prima giornata è Marc Marquez , Repsol Honda, con il tempo di 1:59.621. Il ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Marc Marquez : “Contento del tempo ma ho fatto fatica - il recupero è lungo” : Marc Marquez è ripartito da dove aveva lasciato: siglando il miglior tempo al termine della prima giornata dei Test di Sepang, prova d’apertura fondamentale in vista del Mondiale MotoGP che scatterà tra poco più di un mese. Il Campione del Mondo in carica ha primeggiato sul circuito malese nonostante non fosse al 100% della forma a causa dell’operazione alla spalla effettuata qualche settimane fa, il pilota della Honda ha poi ...