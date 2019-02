MotoGp | che frecciata di Viñales alla Yamaha | lo spagnolo deluso dai progressi della

MotoGp – Test Sepang - prime sensazioni positive per Dovizioso : “abbiamo una buona base - ma servono altre verifiche” : Andrea Dovizioso soddisfatto dopo la prima giornata di lavoro col team Mission Winnow Ducati ai Test di Sepang: le parole del forlivese A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte ...

MotoGp – Valentino Rossi raccontato da Luca Marini - dal suo miglior pregio alla voglia di vincere : “chi lo ha detto che smette tra due anni?” : Luca Marini racconta il suo fratellone Valentino Rossi: dalle motivazioni che lo spingono ancora a lottare in MotoGp al suo miglior pregio E’ ufficialmente iniziato il 2019 delle due ruote: anche se l’esordio stagionale è previsto per il 10 marzo in Qatar, i piloti della MotoGp sono già in pista, per la prima giornata dei test di Sepang. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che ha lavorato molto in fabbrica durante l’inverno ...

Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...

MotoGp – Infermeria al completo in casa Honda : dopo Marquez e Lorenzo si infortuna anche Puig - niente test per il team manager : Cosa succede in casa Honda? Non solo Marquez e Lorenzo: anche Puig costretto a fare i conti con un infortunio. Il team manager Honda salta i test di Sepang Mancano poche ore ormai ai test di Sepang di MotoGp 2019: i piloti della categoria regina scenderanno in pista domani in Malesia per testare le moto con le quali esordiranno in Qatar per la prima gara stagionale, il 10 marzo. La Honda arriva a Sepang in condizioni non troppo ottimali: ...

MotoGp - Che scatto di Valentino Rossi in aeroporto : il Dottore dribbla la richiesta dei fan [VIDEO] : Valentino Rossi 'scappa' dai fan: lo scatto alla Usain Bolt del Dottore per non perdere l'ascensore in aeroporto in Malesia Manca poco ai test invernali di Sepang di MotoGp: domani i piloti della ...

MotoGp – Che scatto di Valentino Rossi in aeroporto : il Dottore dribbla la richiesta dei fan [VIDEO] : Valentino Rossi ‘scappa’ dai fan: lo scatto alla Usain Bolt del Dottore per non perdere l’ascensore in aeroporto in Malesia Manca poco ai test invernali di Sepang di MotoGp: domani i piloti della categoria scenderanno in pista in Malesia per una prima giornata di prove davvero interessante. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che dopo aver sorpreso col nuovo look della M1, potrebbe lasciare di stucco avversari e tifosi per i ...

MotoGp - le 5 risposte che dovranno darci i Test di Sepang : La tre-giorni di Test riservati alle MotoGP di Sepang (Malesia) non solo permetterà a team e piloti di mettere in pista, finalmente, le nuove moto. Permetterà, anche, a noi di capire come si presentano a questa nuova stagione i protagonisti e le rispettive moto. Ogni volta che una annata è pronta alla partenza le domande, i dubbi, e le questioni, abbondano. Andiamo a provare a dipanare le più importanti, in vista di un Mondiale MotoGP 2019 che ...

Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

MotoGp - Vinales - la scelta di avere un mental coach e la richiesta a Valentino Rossi : 'vorrei che non smettesse mai' : Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno svelato al mondo intero la nuova affascinante e graffiante livrea della M1 che guideranno in giro per il mondo durante la stagione 2019 di MotoGp. Tra una ...

MotoGp – Vinales - la scelta di avere un mental coach e la richiesta a Valentino Rossi : “vorrei che non smettesse mai” : Maverick Vinales, i cambiamenti per la stagione 2019 di MotoGp e l’appello a Valentino Rossi: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la presentazione del team Si è tenuta nella notte italiana, in diretta da Giacarta, la presentazione del nuovo Monster Energy Yamaha Team MotoGp. Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno svelato al mondo intero la nuova affascinante e graffiante livrea della M1 che guideranno in giro per il mondo ...

Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

MotoGp Yamaha - Morbidelli : «Io e Rossi con la stessa moto - che emozione» : ROMA - Il 2019 di Franco Morbidelli sarà sotto i colori della Yamaha: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...