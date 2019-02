Mondo TV raggiunge un nuovo accordo di licenza con Ivi LLC

Nioh raggiunge il traguardo di 2.5 milioni di copie vendute nel Mondo su PC e PS4 : Koei Tecmo e Team Ninja festeggiano oggi il raggiungimento delle 2.5 milioni di copie vendute da Nioh, action\RPG ambientato in un Giappone antico. Il publisher ha dato l'annuncio tramite un simpatico post su Twitter.Come riporta Dualshockers, Nioh è ambientato in Giappone durante il periodo Sengoku ed il giocatore rivestirà i panni di un irlandese di nome William. Il gioco presenta molte similitudini con i Souls di From Software, ma riesce a ...

Mondo del calcio in ansia : il volo di Emiliano Sala per raggiungere Cardiff è scomparso dai radar : Emiliano Sala si è trasferito dal Nantes al Cardiff in questa finestra di calciomercato, il volo che lo avrebbe dovuto portare nella nuova destinazione è però sparito Incredibile quanto sta accadendo in queste ore ad Emiliano Sala. L’attaccante del Nantes è stato ceduto al Cardiff e si è messo in volo per raggiungere la sua nuova destinazione. Il volo turistico sul quale viaggiava è però scomparso dai radar quando stava sorvolando la ...

Sci alpino - la classifica dei vincitori italiani in Coppa del Mondo. Dominik Paris raggiunge Giorgio Rocca - Ghedina a -2! : Dominik Paris ha agguantato Giorgio Rocca al quinto posto della classifica degli italiani plurivincitori nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino ha confezionato una leggendaria doppietta a Bormio, dopo il trionfo di ieri in discesa si è imposto anche oggi in superG e ha così toccato quota undici successi in carriera nel massimo circuito internazionale. Il nativo di Merano, che nel proprio palmares vanta 9 sigilli in discesa e 2 ...