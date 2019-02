Mondiali Sci 2019 – Lindey Vonn conferma la sua presenza alla gara di discesa tra ironia

Sci alpino - il palmares di Dominik Paris. Primo oro ai Mondiali - ma quante vittorie in Coppa del Mondo : Dominik Paris è entrato nella storia dello sci alpino italiano, l’altoatesino si è laureato Campione del Mondo di superG ed è così diventato l’undicesimo azzurro capace di conquistare la medaglia d’oro iridata, rompendo un digiuno che durava addirittura da Garmisch 2011 quando Christof Innerhofer si impose proprio in questa specialità. Il 29enne si è messo al collo la seconda medaglia in carriera ai Mondiali, tornando sul podio ...

Combinata femminile - Mondiali Sci 2019 (8 febbraio) : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Continuano i Mondiali di sci alpino ad Are. Dopo aver assegnato le prime medaglie in supergigante, venerdì torneranno protagoniste le donne con la Combinata. Una manche di discesa e una manche di slalom. Non ci sarà la grande favorita Mikaela Shiffrin, che ha preferito riposarsi in vista di gigante e slalom. La svizzera Wendy Holdener punta all’oro, ma in casa Italia Federica Brignone e Marta Bassino vogliono essere protagoniste. Di ...

Mondiali Sci 2019 – Seconda prova di discesa femminile : Goggia quinta ad Are - migliorano Fanchini e Bassino : Goggia e Fanchini accelerano: quinta e sesta nella Seconda prova di discesa ai Mondiali di Are. E anche Bassino va veloce Sofia Goggia ha preso confidenza con la pista di Are. Se nella prima prova di discesa disputata venerdì era andata giù tranquilla senza spingere, come lei stessa ha spiegato ammettendo che la testa era già proiettata al superG, la bergamasca ha accelerato un po’ di più nel secondo training, dove ha ottenuto ...

LIVE Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA : DOMINIK PARIS CAMPIONE! Impresa fenomenale dell’azzurro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che ...

Mondiali di sci - Dominik Paris vince l’oro nel SuperG ad Are. Quarto Innerhofer : Dominik Paris ha vinto la medaglia d’oro nel SuperGigante ai Mondiali di Are, in Svezia. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che, nonostante qualche piccolo errore, gli è valso il titolo. Per il 29enne di Merano si tratta del primo titolo mondiale della carriera, aveva vinto una medaglia d’argento in discesa nel 2013 a Schladming. Dopo l’argento di Sofia Goggia, sempre in SuperG, arriva quindi la ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia prima con l’oro di Dominik Paris : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Mondiali Sci 2019 – Dominik Paris immenso ad Are : l’azzurro è campione del mondo nel SuperG : Dominik Paris regala emozioni speciali da Are: lo sciatore italiano è campione del mondo nel SuperG Una giornata indimenticabile per l’Italia dello sci: Dominik Paris ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG dei Mondiali di Are 2019. Il pilota italiano è sceso col pettorale numero 3, commettendo un solo errore sul tratto finale, che ha fatto vivere tutte le discese dei suoi avversari al cardiopalma. Nessun diretto rivale del ...

