Modena | cadavere carbonizzato trovato in un' auto

Modena - trovato cadavere carbonizzato dentro un’auto. “Forse è una donna” : Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un’auto nei pressi dell’inceneritore di Modena da un carabiniere in borghese che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dalle prime notizie potrebbe trattarsi del corpo di una donna. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, 118, Vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Modena, trovato cadavere carbonizzato dentro ...