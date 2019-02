Milano | case Aler occupate | disposto il giudizio immediato per nove antagonisti

Milano : on line bando per animare 12 piccoli spazi case popolari : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Nuove opportunità di animazione e aggregazione nei quartieri delle case popolari. È on line sul sito del Comune il bando 'spazio quartiere', che rimarrà aperto fino al 14 febbraio prossimo: dodici piccoli spazi tra Quarto Oggiaro (via Gazzoletti, via Satta, via Vittani

Giù i prezzi delle case Ma Milano resta leader : Il 2018 si chiude con una tendenza negativa sul fronte del mercato immobiliare. I prezzi infatti continuano a scendere con un calo medio del 3,7 per cento rispetto al 2017. Il calo è intorno ai 1.753 ...

Milano. Palazzo Marino vende 15 caserme allo Stato : Firmato tra INVIMIT SGR e il Comune di Milano l’atto di compravendita di 15 caserme attualmente in uso alle forze

Milano vende 15 caserme : Vendute dal Comune di Milano 15 caserme, di cui 5 stazioni di carabinieri e 10 commissariati di Polizia. Incasso totale per il Comune di 63,2 milioni

Milano. Morosità nelle case popolari : fino al 30 giugno 2019 possibile sanare : Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai capigruppo con cui viene prorogata al 30 giugno 2019 la

Milano - Sala contestato dagli antagonisti. Insulti - sputi e spintoni contro gli arresti per occupazioni case popolari : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini. Nel corso della contestazione sono volati sputi, Insulti e spintoni tra gli antagonisti e alcuni Alpini presenti per l’iniziativa. Il gruppo di contestatori, circa una decina, ha insultato il primo cittadino dicendogli “te ne devi andare. ...

Milano - occupazioni case abusive : nove arresti in area antagonista - sequestrati sede centro sociale e alloggi Aler : “Non sono occupazioni alla Robin Hood per dare casa a chi ne ha diritto. Il fine dell’equità sociale è solo una ipocrisia perché il gruppo antagonista non rispettava le graduatorie e assegnava le abitazioni ad amici e a chiunque potesse garantire un supporto al gruppo e allargare in questo modo la base del consenso nel quartiere”. Così il procuratore di Milano Alberto Nobili ha spiegato il sistema organizzato da alcuni appartenenti ...

Mercatini di Natale a Milano : casette in Piazza Duomo - c’è anche Darsena Christmas Village : A Milano si celebrerà Sant’Ambrogio in questi giorni, ma in città si respira già l’atmosfera magica delle feste perché sono stati allestiti i Mercatini di Natale. In Piazza Duomo troviamo le classiche casette in legno, che si articolano anche lungo Corso Vittorio Emanuele II. Qui si potranno fare acquisti fino al 10 gennaio, ben oltre le festività. L’apertura è tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Il posto ideale, se non si vuole andare ...