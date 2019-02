Milan | gesto importante di Cutrone | salta il giorno di riposo e si allena da solo

Blastingnews

: RT @majewsky2000: Buon Napoli che reagisce bene alle due brutte partite fatte contro il Milan. Bello il gesto dei compagni che concedono il… - AaaaaaAlessia : RT @majewsky2000: Buon Napoli che reagisce bene alle due brutte partite fatte contro il Milan. Bello il gesto dei compagni che concedono il… - dicofilo : RT @majewsky2000: Buon Napoli che reagisce bene alle due brutte partite fatte contro il Milan. Bello il gesto dei compagni che concedono il… - OnionSearch : RT @majewsky2000: Buon Napoli che reagisce bene alle due brutte partite fatte contro il Milan. Bello il gesto dei compagni che concedono il… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Non è un segreto che con l'acquisto di Piatek, il quale sembra già decisivo in questo, per Patrickle cose siano cambiate. Anche se lo stesso discorso era stato fatto con l'acquisto di Higuain, con gli addetti ai lavori che si dicevano sicuri che il bomber italiano avrebbe trovato pochissimo spazio. Così non è stato, poiché specialmente nei momenti di difficoltà Patrick si è caricato ilsulle spalle e continuerà a farlo.sidaello A testimonianza di quanto Patricktenga alla causa rossonera, nella giornata di ieri il bomber si èto daellondo ildiassegnato dalla società in accordo con Rino Gattuso. Come riportato da 'news', l'attaccante ha scelto di presentarsi lo stesso nel Centro sportivo di Carnago dove si èto da, dimostrando grande voglia di migliorarsi. ...