Mercato Juventus | Paratici piomba sul portiere dello United | i dettagli

Operazione di Mercato Juventus-Genoa - il clamoroso sospetto di Pistocchi : Maurizio Pistocchi è un giornalista che è abituato a non mandarle a dire, in particolar modo nel passato sono state tante le frecciate nei confronti della Juventus. Nelle ultime ore è finita nel mirino un’Operazione di mercato portata avanti dai bianconeri con il Genoa e che riguarda il trasferimento del centrocampista Sturaro. Al raggiungimento di alcune condizioni contrattuali è scattato l’obbligo di riscatto, nelle casse del ...

Mercato Juventus - il top player rinnova con lo United : sfuma l’affare juve : Mercato juventus – Marcus Rashford è uno dei calciatori rinati con la cura Solskjaer. Il giovane attaccante, ai margini nella gestione Mourinho, è al centro del progetto della nuova guida. Il 21enne è andato a segno anche nell’ultima partita contro il Leicester e il Manchester United non ha alcuna intenzione di privarsene. Il talento ha un contratto in scadenza nel 2020, con […] More

CalcioMercato Juventus - maxi offerta del Dalian dalla Cina per Mandzukic (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta Panorama infatti, il Dalian Yifang, squadra che milita nel campionato cinese, avrebbe messo nel mirino Mario Mandzukic, attaccante croato di proprietà del club bianconero, sicuramente uno dei punti di forza della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il Dalian vorrebbe formare un attacco stellare e considererebbe Mandzukic il giocatore ...

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto l'acquisto di Casemiro (RUMOURS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il club bianconero ha intenzione di acquistare un top player a centrocampo nella prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Paul Pogba (dopo l'esonero di Mourinho il francese dovrebbe restare al Manchester United), avrebbe messo nel mirino Casemiro. Il fortissimo ...

CalcioMercato di gennaio/ Pierpaolo Perotto : 'Piatek - Juventus e molto altro' - Esclusiva - : Sono vicende di Calciomercato di gennaio, Calciomercato appena chiuso. Abbiamo fatto il punto su tutto questo con l'operatore di mercato Pierpaolo Perotto.

CalcioMercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...

Juventus : piacciono De Ligt e Savic - Douglas Costa ha Mercato in Premier (RUMORS) : Da pochi giorni si è concluso il mercato di gennaio, ma le principali società europee stanno già pensando alle mosse per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che probabilmente in estate si concentrerà soprattutto sulla difesa. In particolare l'obiettivo sarà quello di sostituire Medhi Benatia e di ringiovanire un po' il reparto. Proprio di quelle che saranno le future strategie di mercato dei bianconeri, ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo ...

CalcioMercato Juventus - a luglio potrebbero arrivare Zidane e Verratti (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per ...

CalcioMercato al gong : le pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

CalcioMercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Juventus - tutti i movimenti del Mercato bianconero di gennaio : TORINO - 30 operazioni per un totale di 21 giocatori coinvolti . E' questo il bilancio conclusivo del mercato di gennaio della Juventus che ha compiuto molte operazioni anche per quanto riguarda i ...

CalcioMercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Infortunio Chiellini – Tempi di recupero incerti e diagnosi rimandata : la Juventus però non interverrà sul Mercato : C’è ancora incertezza in merito all’Infortunio di Giorgio Chiellini: esami medici rimandati a venerdì per stabilire con maggiore certezza i Tempi di recupero. La Juventus comunque non interverrà sul mercato Continuano ad arrivare brutte notizie dalla Juventus nel day after dell’eliminazione di Coppa Italia. L’Infortunio di Giorgio Chiellini non ha ancora degli effettivi Tempi di recupero. Si era parlato di ...