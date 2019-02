MARCO VERRATTI INNAMORATO DI CINDY BRUNA DI VICTORIA' S SECRET? Chi è la modella che lo

MARCO VERRATTI - terrore in campo : brutto infortuno in Psg-Guingamp - la sentenza sulla caviglia : Grande paura per Marco Verratti , uscito nella gara tra il suo Psg e il Guingamp (terminata con un tennistico 9-0 per Neymar e compagni) a causa di un bruttissimo infortunio alla caviglia . Si temeva il peggio ma il nazionale italiano può tirare un sospiro di sollievo: l'ex Pescara si è sottoposto ogg

Dall’illazione di Corona sul suo décolleté alla figuraccia con Verratti - Elena Santarelli schietta : “scambiai MARCO per un cameriere” : Elena Santarelli parla dell’incontro con Marco Verratti ad Ibiza in cui lo scambiò per un cameriere e dell’illazione di Fabrizio Corona sul suo décolleté Elena Santarelli, dopo aver parlato della malattia del figlio al programma di Piero Chiambretti ‘CR4’ (VEDI QUI), ha disquisito anche su argomenti più leggeri. La showgirl italiana ha ricordato quella volta in cui scambiò il calciatore Marco Verratti per un ...