Manuel,due fermati per tentato omicidio

Dopo l'interrogatorio in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di. In seguito alla loro confessione, i due sono accusati di aver sparato ("per errore" hanno dichiarato loro) aBortuzzo, il nuotatore professinista 19enne, davanti a un pub in un quartiere a Roma mentre era con la fidanzata, illesa.Lui invece ha perso l'uso delle gambe. A sparare sarebbe stato Marinelli, mentre Bazzano guidava il mezzo, ha spiegato il loro avvocato.(Di mercoledì 6 febbraio 2019)