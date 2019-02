Manuel | due giovani hanno confessato | Abbiamo sparato per errore | c' era buio

Manuel Bortuzzo - i due sospettati confessano : 'Sparato per errore - era buio' - Fermati per tentato omicidio : Hanno confessato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi ascoltati in questura a Roma nell'ambito delle indagini sul ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo . Si tratta di due giovani di ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati : «Non volevamo colpire lui». Accusa di tentato omicidio : C?è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, Manuel Bortuzzo, 19 anni, ricoverato all?ospedale San Camillo dopo essere stato ferito da un...

I due sospetti del ferimento di Manuel hanno ammesso di aver sparato per errore : hanno ammesso di aver sparato spiegando di aver colpito Manuel Bortuzzo per errore: la svolta nelle indagini sul ferimento del 19enne nuotatore veneto è arrivata con il fermo di due giovani di Acilia, ...

Manuel Bortuzzo - due fermati confessano confessano : «Non volevamo sp arare a lui» : Dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa, avvenuto martedì, si sono costituiti Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia. Hanno detto di aver colpito il nuotatore pensando di avere davanti i ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima

Manuel Bortuzzo - i due sospettati confessano : 'Era buio - non volevamo colpire lui' : C'è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, , 19 anni, ricoverato all'ospedale dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica ...

Manuel - due fermati per tentato omicidio : 22.40 Dopo l'interrogatorio in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. In seguito alla loro confessione, i due sono accusati di aver sparato ("per errore" hanno dichiarato loro) a Manuel Bortuzzo, il nuotatore professinista 19enne, davanti a un pub in un quartiere a Roma mentre era con la fidanzata, illesa.Lui invece ha perso l'uso delle gambe. A sparare sarebbe ...

I due sospetti del ferimento di Manuel hanno ammesso di aver sparato per errore : Hanno ammesso di aver sparato spiegando di aver colpito Manuel Bortuzzo per errore: la svolta nelle indagini sul ferimento del 19enne nuotatore veneto è arrivata con il fermo di due giovani di Acilia, di 24 anni e 25 anni, interrogati nel pomeriggio in questura, in compagnia dei loro difensori. I due avrebbero sbagliato bersaglio a causa del buio quando nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco all'Axa, ...

I due sospetti ammettono - hanno sparato a Manuel per errore : E' in corso presso la questura di Roma l'interrogatorio di due persone che al momento risultano sospettate per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore raggiunto da colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica all'Axa. Si tratta di due giovani di Acilia di 24 e 25 anni. Sarebbero stati riconosciuti da alcuni dettagli fisici, come ad esempio il doppio taglio dei capelli di uno dei due. I giovani sono stati portati in ...

Manuel - due giovani hanno confessato : "Abbiamo sparato per errore - c'era buio" : Si tratta di due ragazzi del quartiere di Acilia, hanno 24 e 25 anni. Si sono presentati con i loro legali. Decisivo il ritrovamento della pistola. Manuel ha scoperto che resterà paralizzato.

Manuel Bortuzzo - i due sospettati confessano : 'Sparato per errore - era buio' : Hanno confessato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi ascoltati in questura a Roma nell'ambito delle indagini sul ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo . Si tratta di due giovani di ...

Il ferimento di Manuel Bortuzzo - confessano due ragazzi : 'Sparato per errore' : Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un colpo di pistola la notte di sabato scorso all Axa, nel quadrante sud di Roma, ora ha un volto.

Manuel Bortuzzo - i due sospettati confessano : «Era buio - non volevamo colpire lui» : C?è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, Manuel Bortuzzo, 19 anni, ricoverato all?ospedale San Camillo dopo essere stato ferito da un...

Due persone hanno confessato di aver sparato a Manuel Bortuzzo per errore : Due persone si sono consegnate spontaneamente alle forze dell’ordine confessando di aver sparato a Manuel Bortuzzo, il giovane di 19 anni ferito da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica all’Axa, un quartiere alla periferia sud est di Roma,

Manuel - due giovani hanno confessato : "Abbiamo sparato per errore - c'era buio" : Si tratta di due ragazzi del quartiere di Acilia, hanno 24 e 25 anni. Si sono presentati con i loro legali. Decisivo il ritrovamento della pistola. Manuel ha scoperto che resterà paralizzato.