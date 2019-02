Manuel Bortuzzo - tracce sulla pistola calibro 38. Il giallo dello scooter trovato da Chi l'ha visto : Ci sono tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe...

Bortuzzo - Federica Pellegrini spera nell’impossibile : il profondo messaggio della nuotatrice è tutto per Manuel [FOTO] : Federica Pellegrini sui social condivide un post per Manuel Bortuzzo: il messaggio di speranza della nuotatrice italiana Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne nuotatore, che si allena con atleti del calibro di Paltrinieri, è fuori pericolo di vita, ma come riferito dai medici del San Camillo con ogni probabilità rimarrà paralizzato dalla vita ...

Roma - Manuel Bortuzzo non potrà più camminare : "Ha una lesione al midollo" : Non ci sono purtroppo buone notizie per Manuel Bortuzzo , giovane promessa del nuoto ferito probabilmente per errore da uno sparo , nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il ragazzo, come ...

Manuel Bortuzzo - trovata pistola vicino al pub di Roma dove è stato colpito il nuotatore : È stata trovata una pistola in un prato di Acilia, borgata limitrofa all’Axa, quartiere a sud di Roma dove è stato gravemente ferito Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne trevigiano raggiunto dagli spari nella notte tra i 2 e il 3 febbraio. L’arma, scrive il Messaggero, è stata individuata e sequestrata dagli agenti della squadra mobile ed è stata portata nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Bisogna infatti ...

Caro Manuel Bortuzzo - trasforma il tuo dolore e ti rialzerai : Caro Manuel, ho il cuore straziato nel vedere un ragazzo bello come il sole, di soli vent'anni, nelle tue condizioni: appena ho letto la notizia, ho rivissuto la stessa rabbia, lo stesso sconforto e ...

Manuel Bortuzzo NON CAMMINERA' PIU'/ 'Ho pregato per te come un figlio - ma non ho risposte' : Il sacrificio che è chiesto a MANUEL BORTUZZO è troppo grande. Ma è solo Dio che può darci forza, sapienza e la certezza che un giorno capiremo

Manuel Bortuzzo ha perso la mobilità : Aggiornamento 5 febbraio 2019 - Purtroppo non arrivano buone notizie dal San Camillo, l'ospedale presso il quale Manuel Bortuzzo è stato operato dopo essere stato colpito da colpi di pistola nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio. Il responsabile della Neurochirurgia dell'ospedale romano, Alberto Delitala, ha detto:"C'è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa ...