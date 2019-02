Manuel Bortuzzo | il papà | «Gli ho detto della paralisi Non ha pianto | è stato forte come

Sulla pistola che ha ucciso Manuel Bortuzzo sono state trovate delle impronte : Articolo aggiornato alle ore 17,44 del 6 febbraio 2019. Chi ha sparato colpendo Manuel Bortuzzo potrebbe non aver indossato dei guanti. Sulla pistola rinvenuta questa mattina vicino al pub in zona Axa, dove il ragazzo è stato ferito, sarebbero state trovate tracce di impronte digitali. Dopo le analisi sull'arma si procederà al tentativo di confronto delle tracce per verificare se corrispondono con quelle di persone pregiudicate. ...

Il papà di Manuel Bortuzzo : «Gli ho detto della paralisi - è stato forte» : Il ragazzo vittima dell’agguato all’Axa nella notte di sabato aveva già capito qualcosa: «Mi sento mancare la parte sotto». Il papà Franco: «Gli ho promesso che tornerà a camminare»

Trovata la pistola calibro 38 dell'agguato a Manuel Bortuzzo : Roma, 6 feb., askanews, - Una pistola revolver calibro 38 è stata Trovata vicino piazza Eschilo, dove nei giorni scorsi è stato ferito alla schiena il nuotatore Manuel Bortuzzo. Gli accertamenti sull'...

Roma - trovata la pistola che ha sparato a Manuel Bortuzzo : Ritrovata, su un prato di Acilia , borgata Romana non distante da piazza Eschilo , all' Axa , la pistola con la quale, sabato notte, è stato colpito Manuel Matteo Bortuzzo . Il 19enne promessa del ...

Giusy Versace a Manuel Bortuzzo : «Non mollare mai - trasforma il tuo dolore» : «Ho il cuore straziato nel vedere un ragazzo bello come il sole, di soli vent’anni, nelle tue condizioni: appena ho letto la notizia, ho rivissuto la stessa rabbia, lo stesso sconforto e lo stesso terrore che avevo visto negli occhi dei miei cari, quando toccò a me». È Giusy Versace a scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo pubblicata da Quotidiano.net. Lei, atleta paralimpica dopo aver perso le gambe in un incidente stradale nel 2005, scrive al ...

Il padre Franco Bortuzzo : «Ho detto a Manuel della paralisi - è stato forte» : Ma il ragazzo vittima dell’agguato all’Axa nella notte di sabato aveva già, per i genitori, capito qualcosa: «Mi sento mancare la parte sotto»: «Gli ho promesso che tornerà a camminare»

Sulla pistola che ha ucciso Manuel Bortuzzo sono state trovate delle impronte : Chi ha sparato colpendo Manuel Bortuzzo potrebbe non aver indossato dei guanti. Sulla pistola rinvenuta questa mattina vicino al pub in zona Axa, dove il ragazzo è stato ferito, sarebbero state trovate tracce di impronte digitali. Dopo le analisi sull'arma si procederà al tentativo di confronto delle tracce per verificare se corrispondono con quelle di persone pregiudicate. Proseguono, intanto, le indagini della Squadra mobile della ...

Bortuzzo - Federica Pellegrini spera nell’impossibile : il profondo messaggio della nuotatrice è tutto per Manuel [FOTO] : Federica Pellegrini sui social condivide un post per Manuel Bortuzzo: il messaggio di speranza della nuotatrice italiana Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne nuotatore, che si allena con atleti del calibro di Paltrinieri, è fuori pericolo di vita, ma come riferito dai medici del San Camillo con ogni probabilità rimarrà paralizzato dalla vita ...