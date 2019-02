Manuel Bortuzzo | il padre del nuotatore ferito a Roma | sa della paralisi - Sky TG24

Manuel Bortuzzo - i due sospettati ammettono : 'Era buio - non volevamo colpire lui' : C'è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, , 19 anni, ricoverato all'ospedale dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica ...

Le prime parole di Manuel Bortuzzo alla mamma dopo il risveglio : "Fatti coraggio" : "Fatti coraggio, mamma". Con queste parole Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore gravemente ferito ad Acilia, si è rivolto a sua madre. Lo ha raccontato all'Ansa Paolo Barelli, presidente delle Federnuoto. A lui il ragazzo, che dopo essere stato ferito a colpi di pistola non camminerà più, ha detto: "Ora per me comincia un altro allenamento".Suo padre ha raccontato il momento in cui il ragazzo è venuto a conoscenza ...

Manuel Bortuzzo - confessano i due sospettati : “Abbiamo sparato per errore” : Lorenzo Marinelli, 24 anni e Daniel Bazano, 25 anni. Questi i nomi dei due sospettati per il tentato omicidio di Manuel Mateo Bortuzzo, nuotatore trevigiano di 19 anni, ferito nella notte tra sabato e domenica scorsi all’Axa-Casal Palocco, nei pressi di Acilia, periferia sud della Capitale. ...

Manuel Bortuzzo sa della paralisi. Il papà : «Non ha pianto - è stato forte. Mi ha detto : non sento più niente» : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a Roma, sa della paralisi e della probabilità che possa non tornare più a camminare. A dirglielo è stato il...