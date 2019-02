Manuel Bortuzzo | 2 sospettati confessano | sparato per errore Il nuotatore

Manuel Bortuzzo - il presidente della Federnuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo, sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Roma - Manuel Bortuzzo si è svegliato dal coma ed ha saputo di essere rimasto paralizzato : "Non sento più niente": l'ha detto stamattina al padre Franco che era al suo capezzale, il 19enne nuotatore Manuel Bortuzzo al risveglio dal coma farmacologico. Sabato notte era con la fidanzata Martina, anche lei nuotatrice 16enne, a piazza Eschilo, quartiere Axa a Roma sud. Erano davanti a un distributore automatico di sigarette quando da uno scooter nero con a bordo due persone sono stati esplosi tre colpi di pistola: due sono andati a vuoto, ...

Manuel Bortuzzo alla mamma : «Fatti coraggio». Le commoventi parole al risveglio in ospedale : Manuel è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, dall'affetto e dalla commozione dell'Italia intera. Ne ha sentito la forza e sa di poter contare su una famiglia premurosa, ...

Manuel Bortuzzo - il padre del nuotatore ferito a Roma : sa della paralisi - Sky TG24 - : Franco Bortuzzo racconta al Corriere della Sera che il figlio, giovane promessa del nuoto rimasta ferita sabato notte in una sparatoria a Roma, "beve e mangia da solo". "Fatti coraggio mamma", ha ...

Le prime parole di Manuel Bortuzzo alla mamma dopo il risveglio : "Fatti coraggio" : "Fatti coraggio, mamma". Con queste parole Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore gravemente ferito ad Acilia, si è rivolto a sua madre. Lo ha raccontato all'Ansa Paolo Barelli, presidente delle Federnuoto. A lui il ragazzo, che dopo essere stato ferito a colpi di pistola non camminerà più, ha detto: "Ora per me comincia un altro allenamento".Suo padre ha raccontato il momento in cui il ragazzo è venuto a conoscenza ...