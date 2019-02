Maltempo | il ciclone del mar Jonio si abbatte sulla Grecia | violenta tempesta di grandine

Allerta Meteo - il ciclone del mar Jonio si allontana verso la Grecia : ultime ore di Maltempo al Sud : 1/7 ...

Meteo domani : ciclone nel mar Ionio - ancora Maltempo all'estremo sud. Venti forti in arrivo! : Un vortice di bassa pressione piuttosto organizzato si è sviluppato tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio e sta causando un guasto del tempo marcato su tutto il sud Italia. Nel corso della...

Maltempo - scuole chiuse martedì 5 febbraio per ciclone e piogge : ecco dove c’è l’allerta : dove resteranno chiuse le scuole martedì 5 febbraio? La Protezione civile ha diramato allerta rossa per l'arrivo di un ciclone e di piogge torrenziali su alcune regioni del Sud, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, in particolare in Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Allerta Meteo - violento ciclone in formazione sul mar Jonio : 36 ore di Maltempo estremo al Sud - piogge torrenziali e venti impetuosi [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo - frane e allagamenti in tutt’Italia : valanghe sulle Alpi - un morto e diversi dispersi. Allarme per un violento Ciclone in arrivo al Sud : Gli effetti dell’ondata di Maltempo che sta flagellando il Centro-Nord cominciano a farsi sentire pesantemente su una larga parte di popolazione, alle prese da ore con gli effetti di frane, slavine, allagamenti e nevicate copiosissime. C’e’ anche un morto, uno sciAlpinista travolto da una valanga in Valle d’Aosta. A testimoniare la gravita’ della situazione e’ la richiesta avanzata dal governatore ...

Allerta Meteo - dopo la Sciroccata della Candelora arriva un violento Ciclone sul mar Jonio : scatenerà 48 ore di Maltempo estremo al Sud tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio : 1/24 ...

Maltempo - piogge torrenziali in Puglia : gli effetti del Ciclone Polare fanno scattare il livello di guardia per il fiume Ofanto [LIVE] : Si sta innalzando il fiume Ofanto, che è a un metro dal livello di guardia: l’allerta meteo in Puglia è “arancione” per le prossime ore, con rischio idrogeologico per temporali, idraulico, con forte vento e possibili precipitazioni nevose. L’assessore alla Protezione Civile, Maria Iannella, ha dichiarato: “Pericoli per la popolazione sono da escludere, ma se nelle prossime ore dovesse ulteriormente salire il livello ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare si è spostato sullo Jonio : adesso arriva più freddo - altre 24 ore di forte Maltempo e neve al Sud [MAPPE] : 1/29 Il Ciclone Polare nel suo culmine durante la giornata di ieri: ha raggiunto i ...

Il ciclone mediterraneo insiste sulle due Isole Maggiori - Maltempo sulla costa Adriatica e al Sud : Roma - Dopo aver interessato la Sardegna con venti a tratti tempestosi e bufere di neve dai 400-500m in particolare sul nuorese, il ciclone mediterraneo si è portato di gran carrierea a Sud della Sicilia, rinnovando condizioni di maltempo su gran parte delle regioni meridionali e marginalmente il medio versante Adriatico, dove avremmo rovesci e temporali sparsi con neve in genere dai 500-1000m ma a tratti più in basso durante i ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : bufere di neve nella notte sull’Appennino fino a bassa quota - nubifragi sulle coste [LIVE] : 1/16 ...

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Ciclone Polare - forte Maltempo in Sardegna : chiusa la SS389 per allagamento : Continuano i disagi relativi al maltempo in Sardegna, a causa del Ciclone Polare che sta interessando l’Italia. La strada statale 389 “di Budduso’ e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Budduso’ e Ala’ dei Sardi, in provincia di Sassari. L’allagamento si è verificato ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud : iniziano le 48 ore “clou” di Maltempo e neve [LIVE] : 1/7 ...