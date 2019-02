Macron richiama l' ambasciatoreDi Maio | Disponibili al confronto

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron ” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiama re l' ambasciatore a Roma , Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili le ultime ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron ” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiama re l' ambasciatore a Roma , Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

