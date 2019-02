notizie.tiscali

: L'Ue boccia la fusione Alstom-Siemens. Ira di Germania e Francia Questi due paesi si sentono al di sopra della U. E… - GIGGIONAPOLI : L'Ue boccia la fusione Alstom-Siemens. Ira di Germania e Francia Questi due paesi si sentono al di sopra della U. E… - berti_h : Alstom-Siemens, la Ue boccia la fusione e fa arrabbiare Parigi e Berlino - Silendo_org : Ottimo! #sicurezzaeconomica #sicurezzanazionale -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire: "È un fallimento per l'Ue e per l'industria europea. Reagiremo di conseguenza in primo luogo proponendo con il nostro partner tedesco una modifica ...