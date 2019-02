L’Ue boccia la crescita italiana | + 0 | 2 % nel 2019 È la peggiore stima finora 

Brexit - bocciato l’accordo con L’Ue : cosa succede ora? : La premier Theresa May proverà a ripresentare una bozza di accordo. Ma non è ancora chiaro come modificherà il testo. Tutti gli scenari possibili

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dalL’Ue : L'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 voti contrari e solo 202 favorevoli. Una pesante sconfitta per il governo conservatore del Primo ministro che però ha assicurato di non volersi dimettere ma di voler proseguire sulla strada di un accorso.Continua a leggere

L’Ue boccia ancora l’Italia - Moscovici : “Il 2 - 04% non basta!! Italia no come Francia” : Manovra, ancora problemi, Moscovici boccia e chiede ulteriori sforzi sul deficit sceso al 2,04% “Non ci siamo ancora”. Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici boccia l’ultima proposta di Bilancio del governo Italiano che calcola di abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% – preventivato nella bozza di manovra rigettata da Bruxelles – al 2,04%. Un taglio dello 0,4 per cento che agita la base di ...